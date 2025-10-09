Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana del Val, diputada de Cultura de Álava, durante su comparecencia este jueves por el caso Bernedo

Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

La diputada de Cultura y Juventud, Ana del Val, afirma que la asociación Sarrea nunca registró el campamento y que sigue sin dar información

Ander Carazo

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:30

La comunicación institucional ha sido nula. Hasta el pasado 29 de septiembre las instituciones vascas no cruzaron información alguna sobre lo sucedido en el campamento ... de Bernedo, casi una semana después de que este periódico desvelase supuestos delitos contra la libertad sexual de menores de edad en el campamento que la asociación Sarrea celebra desde hace décadas en la localidad alavesa. Unos hechos por los que la Ertzaintza investiga incluso agresiones sexuales y que ya han motivado la presentación de diecisiete denuncias.

