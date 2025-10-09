Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

La comunicación institucional ha sido nula. Hasta el pasado 29 de septiembre las instituciones vascas no cruzaron información alguna sobre lo sucedido en el campamento ... de Bernedo, casi una semana después de que este periódico desvelase supuestos delitos contra la libertad sexual de menores de edad en el campamento que la asociación Sarrea celebra desde hace décadas en la localidad alavesa. Unos hechos por los que la Ertzaintza investiga incluso agresiones sexuales y que ya han motivado la presentación de diecisiete denuncias.

La esperada comparecencia de Ana del Val, diputada de Cultura de Álava, área de la que depende el control directo de los campamentos, no ha aportado este jueves grandes novedades del caso si bien ha admitido que la coordinación institucional y el control de este tipo de 'udalekus' han brillado por su ausencia. Ha llegado a reconocer que «no sabemos dónde hemos cometido el fallo», en referencia a las tres diputaciones y al Departamento de Juventud del Gobierno vasco.

Del Val ha detallado que la primera «queja» de una madre se recibió vía mail en la diputación alavesa el 15 de septiembre. Los técnicos forales «le recomendaron que elevara la queja al udaleku» puesto que se trataba de una actividad privada. La misma madre contactó por teléfono al día siguiente y se le dijo que la única vía era «poner una denuncia en la Ertzaintza».

El mismo día que este periódico desvelaba el escándalo, la administración alavesa recibió «dos escritos de asociaciones feministas donde nos trasladaron hechos muy, muy graves». La responsable foral ha añadido que esa misma tarde se pusieron en contacto con las familias.

En una tensa comparecencia en la que PP y VOX pidieron su dimisión, Del Val ha insistido en que «lo que ha fallado es que este campamento no ha estado inscrito nunca», pese a que lleva celebrándose. «Nosotros hemos sabido de esta actividad en el momento en que una madre nos mandó un correo electrónico. Es difícil saber dónde se origina el problema; nos hemos retrotraído muchos años, a cuando gobernaba el PP. No ha habido ninguna inscripción», añadió, en respuesta a las críticas de populares.

La socialista, que cuando saltó el escándalo declaró conocer el campamento desde hace «muchísimos años» aunque no la naturaleza de su actividad, sí ha precisado que Sarrea no ha solicitado ningún tipo de subvención en Álava.

Respecto a la nula coordinación institucional, incidió en que hasta este caso «no hemos tenido ningún problema de comunicación con el resto de instituciones. No sabemos lo que ha podido fallar», admitió. Y en relación con los organizadores del evento, desde el pasado 25 de septiembre, cuando se solicitó formalmente a Sarrea la información sobre su 'udaleku', no se ha recibido ninguna información y los servicios jurídicos «estudian la apertura de un expediente sancionador» de carácter administrativo.

La escasa información que la administración alavesa ha recabado del resto de instituciones se ha trasladado a la Fiscalía. La política socialista ha planteado que fue Álava la que contactó con Gipuzkoa para que le explicara los hechos que se pusieron en enero en conocimiento de la Ertzaintza y que hacen referencia a supuestas «agresiones sexuales» cometidas a menores tutelados de Gipuzkoa en el campamento nada menos que entre 2021 y 2024. También ha reclamado a la Diputación de Bizkaia explicaciones sobre las quejas de una familia de 2019. «Nosotros no hemos sabido nada hasta este mes de septiembre».

Tanto el Gobierno Vasco como los tres ejecutivos forales se han comprometido a mejorar la coordinación interinstitucional sobre este tipo de actividades privadas de tiempo libre y a desarrollar la Ley de Juventud, que data de 2024, para reforzar el control sobre ellas. «Es un proceso que estamos liderando desde Álava», ha indicado.

Del Val ha sido la primera representante institucional vasca en comparecer en un legislativo, en este caso en las Juntas Generales de Álava, para dar explicaciones sobre lo ocurrido en Bernedo.