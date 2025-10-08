La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo

Son ya 17 las familias que han interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza relacionada con la polémica por el udaleku de Bernedo. Así lo ha ... desvelado este miércoles el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien ha añadido que «otras tres o cuatro» han acudido a comisarías de la Policía vasca, pero que no han llegado a presentar denuncia. Ha confirmado que «hay alguna acusación que puede estar relacionada con el delito de agresión sexual, y el resto, la mayoría, están relacionadas con el de exhibicionismo y coacción». Ha remarcado que la última palabra corresponde a las instancias judiciales.

Zupiria ha mantenido, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, que en relación a este caso hay que hablar «con cuidado», ya que se trata de personas menores y sus derechos y, «por lo tanto, la legislación es mucho más rigurosa». Ha incidido en que, «más allá del ámbito de la seguridad», los padres tienen derecho a saber «cómo van a ser las relaciones» en el lugar al que van a enviar a sus hijos, en este caso al campamento de verano ubicado en la localidad alavesa de Bernedo. Ha agregado, en este sentido, que eso requiere, por un lado, «el compromiso de la familia, porque los padres también tenemos qué decir y también nos corresponde examinar dónde enviamos a nuestros hijos y si compartimos o no las normas o comportamientos del lugar». «Pero, por otro lado, también requiere que los responsables de esos campamentos tengan la aprobación de los padres para todas las cosas que hacen, porque las personas que van a allí son menores y necesitan una protección especial», ha explicado.

El consejero de Seguridad también ha resaltado que, por lo menos en el caso de las familias que han presentado denuncia, «no conocían, o por lo menos eso dicen, cómo iba a ser la convivencia dentro del udaleku, y creo que eso algo que hay resolver».

En cuanto al «linchamiento» en redes sociales que han denunciado monitores del udaleku de Bernedo, Zupiria ha manifestado que «el que se ha visto en esa situación» puede presentar la denuncia correspondiente en la Ertzaintza. Ha desvelado que «llevaba tiempo» fuera de las redes sociales, pero que en estas últimas fechas «me he acercado a leer las cosas que se estaban diciendo, y estoy asqueado». «Creo que hay mucha basura por un lado y por otro, y no veo más que porquería. Aquel que se haya visto en esa situación también tiene derecho a acudir a una comisaria de la Ertzaintza y presentar una denuncia», ha zanjado el consejero.

Acta de la Ertzaintza

Salvo la primera denuncia -interpuesta por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Abaigar y, 2023 y 2024 en Bernedo, el resto han ido interponiéndose en comisarías de los tres territorios después de que este periódico desvelara la existencia de una serie de cartas en las que varias niñas de entre 13 y 15 años explicaban a sus padres y madres situaciones muy incómodas que habían vivido en el campamento.

En el acta que la Ertzaintza remitió a un juzgado de Vitoria en abril se hacía referencia a un mínimo de tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa, quienes habían confesado a sus educadores cómo los monitores iban semidesnudos, les hacían insinuaciones sexuales, debían ducharse con esos adultos sin distinción de sexo y cómo a una le obligaron a «chupar un dedo del pie» de un responsable. Una chica que, además, había sufrido abusos en el pasado.