La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo

El consejero Zupiria confirma que «hay alguna acusación que puede estar relacionada con el delito de agresión sexual, y el resto, la mayoría, con el de exhibicionismo y coacción»

A. I.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:16

Son ya 17 las familias que han interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza relacionada con la polémica por el udaleku de Bernedo. Así lo ha ... desvelado este miércoles el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien ha añadido que «otras tres o cuatro» han acudido a comisarías de la Policía vasca, pero que no han llegado a presentar denuncia. Ha confirmado que «hay alguna acusación que puede estar relacionada con el delito de agresión sexual, y el resto, la mayoría, están relacionadas con el de exhibicionismo y coacción». Ha remarcado que la última palabra corresponde a las instancias judiciales.

