Tormenta de 'Angelinamanía': las seis horas que revolucionaron el Festival

Son seis horas que entran ya en la historia del Zinemaldia: con Angelina Jolie llegó el 'glamour', el compromiso y la lluvia. La 'Angelinamanía' ... fue un vendaval que se unió al temporal que azotó inclemente el domingo festivalero. La actriz enfadó al principio a los fans que llevaban horas esperando a la puerta del María Cristina, entusiasmó a los aficionados que, empapados, aguardaban ante el Kursaal, y sedujo a los periodistas en una rueda de prensa donde evidenció sus críticas a la situación política de Estados Unidos y se emocionó al recordar a su madre.

La historia, como las buenas comedias de enredo, arranca en un aeropuerto. El vuelo privado que había despegado una hora antes del London Biggin Hill aterriza en Biarritz minutos después de las tres de la tarde. La actriz y su pequeño séquito montan a los coches que esperan a pie de pista y emprenden viaje a Donostia bajo el temporal.

Como Mitchum y Deneuve

Desde las ocho de la mañana había ya fans que esperaban en la puerta del María Cristina («hemos venido expresamente desde Valladolid», decía una señora) pero «una estrella es una estrella»: Jolie accede al hotel por la puerta lateral de servicio, según graban unos sorprendidos vecinos. «Quería arreglarse y exponerse a las cámaras ya preparada», explican en la organización. No es la primera estrella que opta por esa entrada: en su momento actores como Robert Mitchum o Catherine Deneuve prefirieron acceder al 'cinco estrellas' sin focos.

Dos horas y media después de llegar, Jolie deslumbra por primera vez: sale del hotel ya espectacular con un elegante vestido negro con chaqueta y pese a la lluvia que arrecia en ese momento saluda a algunos de los reporteros gráficos que hacen guardia en la puerta. Un coche la traslada hasta el vecino Kursaal, donde los empleados del servicio de limpieza se afanan con fregonas para quitar el agua que inunda la alfombra.

Gritos de 'Angelina'

La organización decide, por el mal tiempo, que Jolie, la directora Alice Winocour, el actor Louis Garrel y el resto del reparto entren directamente al photocall de la entrada, sin recorrer la larga alfombra. Y así se hace, hasta que la Jolie, en un gesto que se convierte ya en una de las fotos de su paso por Donostia, decide romper el protocolo y saludar a los fans durante diez minutos. El público la había reclamado golpeando rítmicamente las vallas y gritando 'Angelina, Angelina'. Ya en el interior del auditorio, José Luis Rebordinos le dedica un largo agradecimiento por la visita.

La Angelinamanía está ya desatada. El público que asiste a la proyección de 'Couture' la aclama, como la aplauden los periodistas que llenan la sala del Kursaal donde se realiza la rueda de prensa mientras se efectúa el pase. La Jolie vuelve al auditorio para recibir la ovación del público y protagoniza otro emocionante momento en el descenso de la escalera del 'foyer'. Al abandonar el local atiende a nuestra compañera Laura Chamorro en el micrófono de El Diario Vasco: «Wonderful! Beautiful evening, beautiful Festival!», se despedía entusiasmada la actriz. A pesar del temporal.

Minutos antes la estrella había escrito un mensaje similar en el libro de firmas del Zinemaldia. «Such a beautiful festival. A very special experience. Much love», escribió. Su compañero Louis Garrel fue aún más allá: «As usual, such a fantastic festival, the best in the world». Garrel no solo es habitual del Zinemaldia: ha rodado en Donostia con directores como Woody Allen y Nanni Moretti.

Fue un sueño breve. Las Seis Horas de Jolie concluyeron anoche, cuando la estrella volvió a Londres, donde hoy sigue el rodaje que la mantiene en la capital británica. Pero la resaca del temporal continuará hoy: la primera visita de la actriz entra en la colección de momentos dorados del Zinemaldia.