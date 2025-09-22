Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Angelina Jolie habla para el micrófono de El Diario Vasco: estaba encantada con la reacción del público ante su película.

Tormenta de 'Angelinamanía': las seis horas que revolucionaron el Festival

Aterrizó en Biarritz en vuelo privado y entró al hotel por una puerta de servicio, pero luego se ganó al público en su paso por la alfombra bajo la lluvia Cientos de personas la aguardaban desde horas antes. Anoche volvió a Londres, donde sigue su rodaje hoy

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Son seis horas que entran ya en la historia del Zinemaldia: con Angelina Jolie llegó el 'glamour', el compromiso y la lluvia. La 'Angelinamanía' ... fue un vendaval que se unió al temporal que azotó inclemente el domingo festivalero. La actriz enfadó al principio a los fans que llevaban horas esperando a la puerta del María Cristina, entusiasmó a los aficionados que, empapados, aguardaban ante el Kursaal, y sedujo a los periodistas en una rueda de prensa donde evidenció sus críticas a la situación política de Estados Unidos y se emocionó al recordar a su madre.

