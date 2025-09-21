El saludo de Angelina Jolie a El Diario Vasco: «Estamos muy contentos; es un festival precioso» La actriz ha respondido a la periodista de DV, Laura Chamorro, a su salida del auditorio donostiarra

M. S. Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:22 Comenta Compartir

«Una noche preciosa», ha sido la que ha vivido la famosa actriz de Hollywood, Angelina Jolie. Así lo ha manifestado la propia actriz, que ha saludado a la periodista de El Diario Vasco, Laura Chamorro, a su salida del Kursaal de San Sebastián.

«Angelina ¿Cómo te sientes?», le ha preguntado la periodista de El Diario Vasco, Laura Chamorro, a la actriz que ha asistido por primera vez al Festival de Cine de San Sebastián y que ha causado furor durante su visita.

«Me siento de maravilla. Estamos muy contentos», respondía Angelina Jolie mientras salía del auditorio de la mano de Alice Winocour, la directora de la película 'Couture', que compite en la Sección Oficial del Festival.

Y es que Jolie volvía a pasar por la alfombra roja en la que había saludado previamente a todos sus fans, que la habían esperado durante horas bajo la lluvia. «Es un festival precioso. Ha sido una noche preciosa», eran las palabras de la actriz.