Angelina Jolie se emociona al recordar a su madre en el Festival de Cine de San Sebastián: «Es muy duro hablar de mi madre»

Angelina Jolie junto a Louis Garrel y la directora Alice Winocour en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Kursaal.

Marcela Salazar San Sebastián Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

«Es muy duro hablar de mi madre», ha admitido visiblemente emocionada la actriz Angelina Jolie durante la rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde a las 20.00 horas en el Kursaal de San Sebastián. La famosa actriz de Hollywood ha acudido junto a sus compañeros de la película 'Couture', en la que encarna a 'Maxine', una cineasta estadounidense que descubre que tiene cáncer de mama.

Y es que la enfermedad es un tema muy duro para Angelina Jolie, quien se sometió a una doble mastectomía profiláctica en el año 2013 para reducir su riesgo de cáncer de mama, el cual era del 87%, debido a que era portadora de una mutación genética del gen BRCA1.

Aunque, a pesar de contar su propia experiencia, la actriz no pudo evitar emocionarse en la rueda de prensa a la hora de recordar a su madre, Marcheline Bertrand, que falleció a causa de un cáncer de ovarios en el año 2007.

El emotivo momento de Angelina Jolie en el Zinemaldia al recordar a su madre

Y es que en la película, el personaje de Jolie utiliza un collar que, según han revelado era de su madre, un collar muy significativo para la actriz. «Es muy duro hablar de mi madre», decía visiblemente emocionada sobre la actriz que contrajo matrimonio con el también actor Jon Voight en 1971 y del que se divorció nueve años más tarde.

«Hubiese querido que mi madre hubiese tenido esta comunidad y no sigo, porque no quiero llorar», ha dicho zanjando el tema la actriz que compartió su experiencia hace varios años para concienciar a otras mujeres sobre la importancia del asesoramiento genético y las opciones de prevención, generando el 'efecto Angelina Jolie', que impulsó a muchas mujeres a realizarse pruebas genéticas para detectar el riesgo de cáncer.