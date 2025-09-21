La presentación de la película de Angelina Jolie en el Zinemaldia, en directo

Angelina Jolie es una de las grandes estrellas que se ha acercado al Zinemaldia de San Sebastián. Lo ha hecho este domingo para presentar 'Couture', ... película dirigida por la francesa Alice Winocour y en la que comparte interpretación con Anyier Anei, Ella Rumpf y Louis Garrel. Por ello, esta tarde la actriz estadounidense está en la rueda de prensa para compartir sus sensaciones sobre esta película que compite en la Sección Oficial.

'Couture' es un filme en el que se entrecruzan los caminos de tres mujeres, que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas. A Maxime, una directora de cine estadounidense en la cuarentena, le diagnostican cáncer; Ada, una joven modelo de Sudán del Sur, escapa de un futuro marcado para terminar en un entorno frívolo, y Angèle, maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles, sueña con cambiar de vida.

