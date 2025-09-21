Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Logo Patrocinio
La presentación de la película de Angelina Jolie en el Zinemaldia, en directo

La presentación de la película de Angelina Jolie en el Zinemaldia, en directo

La intérprete estadounidense comparte sus impresiones sobre 'Couture', filme de Alice Winocour que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián

DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:33

Angelina Jolie es una de las grandes estrellas que se ha acercado al Zinemaldia de San Sebastián. Lo ha hecho este domingo para presentar 'Couture', ... película dirigida por la francesa Alice Winocour y en la que comparte interpretación con Anyier Anei, Ella Rumpf y Louis Garrel. Por ello, esta tarde la actriz estadounidense está en la rueda de prensa para compartir sus sensaciones sobre esta película que compite en la Sección Oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La presentación de la película de Angelina Jolie en el Zinemaldia, en directo