Atractivo envoltorio

La película que ha traído junto a nosotros a esa reina que es Angelina Jolie resulta, en el fondo, un poco como ella. Elegante, impecable, ... atractiva, pero también algo distante. ¿Quién se emociona de verdad con las tragedias de las divas y estrellas?

En 'Couture', la Jolie hace de Maxime, una mujer procedente del cine de terror a quien la Semana de la Moda de París invita para diseñar su montaje inicial. Un trabajo especial que le cambiará la vida. Lo que no sabe es que lo que realmente le cambiará será descubrir allí, en París, durante los histéricos preparativos de la semana, que padece un cáncer de mama y debe operarse de urgencia.

Angelina Jolie, por supuesto, borda el personaje de diva vulnerable, en esta propuesta que es una suma de pequeñas historias de personajes femeninos por los que va saltando: la novata chica de Sudán, toda inocencia y bisoñez, para la que si sale bien su primer desfile cambiará su futuro por completo, la maquilladora con la ambición de ser escritora, una costurera...

En realidad, excepto la de la Jolie, las historias no tienen demasiado desarrollo y quedan en terreno poco profundo, lo que encaja con el mundo de la moda. La misma Semana de la Moda de París funciona como un estilizado envoltorio, la oportunidad de aproximarse al extraño mundo de la alta costura, «inútil y necesaria». Y resulta llamativo el estrés de los preparativos o algunas observaciones, como la escena de las modelos de fiesta, desfilando en un pasillo y bromeando sobre las actitudes que requieren las distintas casas.

Es 'Couture' tan entretenida como superficial. Alice Winocour ofrece un producto más de usar y tirar que de lujo, pero que se deja ver gracias a Angelina Jolie y a cierta catártica escena de un desfile bajo la tempestad.