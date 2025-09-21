Sigue en directo la alfombra roja de Angelina Jolie en el Zinemaldia

DV Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:16 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

El Zinemaldia se rinde al glamour de Angelina Jolie. La actriz estadounidense presenta 'Couture', película dirigida por Alice Winocour y que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Antes de la cita, tendrá lugar el clásico photocall en el que Laura Chamorro recogerá las sensaciones de las estrellas más reconocidas, entre las que se espera a la propia Angelina Jolie y a intérpretes como Anyier Anei, Ella Rumpf o Louis Garrel. Sigue en directo el desfile de las estrellas por la alfombra roja en Diariovasco.com.