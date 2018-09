Muchas estrella y una rosa: la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis 66 Festival de Cine de San Sebastián - Zinemaldia 2018 Alta concentración de 'glamour' y talento para empezar. El 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastian arranca hoy a lo grande INÉS RODRÍGUEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 13:04

Lily-Rose Depp estará en el María Cristina minutos antes de las dos del mediodía, al Donostia Danny DeVito se le espera hacia las seis de la tarde, al joven Timotheé Chamelet a las 20.00 y a Laetitia Casta a las 23.30. Entre medias, los cazadores de autógrafos podrán ver cómo llegan al Zinemaldia Antonio de la Torre (14:05 horas), Nacho Fresneda (15:4oh.), Iciar Bollaín, (18:05h.) y Juan Anotnio Bayona (18:20h.). Esto empieza fuerte, sí. Porque por la mañana han desembarcado también en Donostia Rossy de Palma, Rodrigo Sorogoyen, Ana Wagener y Bárbara Lennnie.

La actriz Lily-Rose Depp es una de las jóvenes promesas que exhibirán talento este año en el certamen donostiarra. Hija del actor Johnny Depp y la modelo y cantante Vanessa Paradis, Lily-Rose llega al Zinemaldia como parte del reparto de 'L'Homme Fidèle', la película de Louis Garrel que se presenta mañana sábado en la Sección Oficial. Comparte créditos con otra musa que no estará en la gala inaugural (se la espera en torno a las 23.30 horas), pero que seguro hace centellear los flashes el fin de semana: Laetitia Casta.

Timothée Chalamet comparte con Lily-Rose Depp que es franco-estadounidense, joven y con talento, pero no película, al menos en el festival. El actor franqueará hoy las puertas del María Cristina minutos después de las ocho de la tarde, aunque el largometraje en el que participa, 'Beutiful Boy', no se presenta hasta el lunes. Decíamos que la icónica Depp y Chalamet no comparten título en el 'festi', pero sí trabajan juntos en la nueva película de Netflix 'The King', cuyo estreno mundial está previsto para 2019. Curiosamente en el filme de amor adolescente basado en las obras teatrales Enrique IV y V de Shakespeare participa otra de las estrellas que se dejarán ver este Zinemaldia en San Sebastián: Robert Pattinson. El actor de 'Crepúsculo' protagoniza la película 'High Life', que se presenta en la Sección Oficial el jueves.

No es 'The King' (el rey) pero sí 'El reino' lo que ha traído esta mañana a Donostia a Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda y Ana Wagener, entre otros. La cinta de Rodrigo Sorogoyen que aborda la corrupción política se presenta mañana y también compite por la Concha de Oro.

Por su parte, los cineastas Iciar Bollaín y Juan Antonio Bayona muestran en el Festival de Cine de San Sebastián sus respectivos trabajos. Bollaín con el filme 'Yuli', a competición en la Sección Oficial, y Juan Antonio Bayona como ponente en la jornada 'Zinemaldia & Technology', que se celebrará el día 23 en 'Tabakalera'. Bayona es, además, productor ejecutivo de 'I hate New York', una de las películas que se proyectan en Made in Spain.

Llegaron ayer

No hay que olvidar a todos los protagonistas de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián que se pasean por la ciudad desde ayer. Los jurados, por ejemplo, ya están aquí. De forma escalonada fueron llegando al María Cristina los cineastas que elegirán la Concha de Oro. El presidente, Alexander Payne, director de películas como 'Entre copas', 'Nebraska' o 'Los descendientes' llegó sonriente y dispuesto a disfrutar tanto de la tarea como de la ciudad. También llegaron Agnes Johansen y Constantin Popescu, enre otros. Pero el momento más brillante fue por la noche. Minutos después de las nueve se presentaban en el 'cinco estrellas' donostiarras los artistas de la argentina 'El amor menos pensado', Ricardo Darín y Mercedes Morán. Antes había llegado Juan Vera, director de este filme que inaugura la Sección Oficial y que compite por el palmarés. Darín repite en 'su' Festival, donde el año pasado obtuvo el Premio Donostia y también fue galardonado como mejor actor por 'Truman'. Conoce bien San Sebastián.

También ayer fueron llegando la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, José Coronado y jurados de otras secciones.

La alfombra roja de esta noche va a ser de aúpa. Los famosos comenzarán a desfilar a partir de las ocho de la tarde y, antes de las nueve, deberán estar ya ocupando sus puestos en la gala inaugural del 66 Zinemaldia que se celebra en el Kursaal.

La gala inaugural de esta noche

Por lo que anunciaron ayer Borja Cobeaga y José Luis Rebordinos, el arranque de esta 66 edición bien podría llamarse 'Vaya festivalito' u 'Ocho apellidos festivaleros'. El toque de humor irreverente de Cobeaga y sus compañeros Diego San José y Borja Echevarría dará un tono distinto a la inauguración del Festival. Ellos han escrito el guion y dirigen una gala «que a ratos tendrá un humor hasta salvaje», según Rebordinos.

Será una gala de 50 minutos cargada de ironía (incluidos «unos divertidos videos») y que también contendrá los elementos habituales de presentación de la edición que arranca. Nagore Aranburu y Belén Cuesta serán las presentadoras del acto, con un monólogo cada una. La ceremonia arranca a las 21.00 y será retransmitida en el directo por La2 de TVE y por ETB1. El trío Cobeaga-San José-Echevarría se ocupará también de las galas de los premios Donostia, de la clausura y de Zinemira.