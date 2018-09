Danny DeVito, aclamado a su llegada a San Sebastián 00:50 Danny DeVito, uno de los Premios Donostia, saluda a los fans que le esperaban en el Hotel María Cristina / J.M-LÓPEZ 66 Festival de Cine de San Sebastián - Zinemaldia 2018 El actor que recibirá mañana el Premio Donostia ha llegado este viernes por la tarde al Hotel Maria Cristina, donde le aguardaban multitud de seguidores INÉS RODRÍGUEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 20:15

El Festival internacional de cine de San Sebastián ha echado a andar este viernes con los primeras estrellas pisando la alfombra roja. No podía cerrarse la agenda del viernes sin que Danny DeVito, distinguido este año con un Premio Donostia, llegara a San Sebastián. Este intérprete de ascendencia italiana ha pisado suelo donostiarra este viernes sobre las 6h15 de la tarde. Ha llegado con tiempo a la capital guipuzcoana, donde este sábado recogerá el galardón, con el que el Zinemaldia reconoce cada año la trayectoria de uno o varios profesionales del cine.

Sin prisa, Danny DeVito, vestido de negro y gris, se ha bajado del coche y se ha detenido unos minutos para posar para la prensa que esperaba su llegada a las puertas del Hotel María Cristina. Entre aplausos y vitoreos, el actor, que ha participado en más de 50 películas, no se ha detenido a firmar autográfos y ni a sacarse fotografías con sus admiradores que desde detrás de las vallas le gritaban «Welcome to San Sebastián». Antes de entrar al hotel, José Luis Rebordinos ha recibido a Danny De Vito, que se ha mostrado encanto con el recibimiento.

Expectación y curiosidad en los alrededores del hotel minutos antes de que el estadounidense apareciera. Muchas de las personas se han acercado, como Loli, para ver a uno de los Donostia. «No suelo venir a ver las llegadas pero hoy he venido a ver a DeVito con mi banquito porque soy bajita como él. Igual por eso se saca una foto conmigo», bromeaba esta donostiarra. No ha sido la única en intentar conseguir un recuerdo para la posteridad. Fernando y Elena se han acercado «porque sabíamos que venia DeVito y porque nos venía de paso».

Ganador de un Globo de Oro y un Emmy, Danny DeVito es conocido por sus papeles en las series televisivas Taxi y It's Always Sunny in Philadelphia, y películas como 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'La fuerza del cariño', 'Tras el corazón verde', 'Los gemelos golpean dos veces', 'Por favor, maten a mi mujer' o 'Dos estafadores y una mujer'.

Lleva casi 50 años trabajando en el cine, desde que comenzó como actor en 1970, con 'Sueños de cristal' de Robert Clouse, y al año siguiente con uno de los grandes del cine italiano, el director Mario Monicelli en 'Mortadela'. Danny DeVito nació en Estados Unidos, en Neptune City, Nueva Jersey, en 1944, pero su familia era de origen italiano como denota el apellido.

Danny DeVito recibirá mañana el premio Donostia en una gala que tendrá lugar en el Kursaal, y el domingo estára en el Velódromo para presentar la película de animación 'Smallfoot', en la que pone voz a uno de los personajes.