La hora de Lawrence y de las quinielas

Llega la hora de la verdad. La actriz Jennifer Lawrence recibe esta tarde en el Kursaal el Premio Donostia más esperado de esta edición. Será ... J. Bayona, presidente del jurado, quien se lo entregue en una ceremonia a las seis de la tarde antes de que se proyecte su nueva película, 'Die My Love'. La intérprete llega esta misma mañana a San Sebastián.

El 'glamour' estuvo marcado ayer por Colin Farrell. El actor irlandés presentó a concurso 'Ballad of a Small Player' junto al director del filme, Edward Berger. Farrell es un tipo duro al que le cuesta sonreír, pero en la rueda de prensa estuvo sincero y cercano hablando de sus pasadas adicciones al alcohol y otras drogas. «La del juego es una de las pocas adicciones que no he tenido», ironizó el intérprete.

Su película es una de las últimas que entraban en competición, y gustó al público aunque para la crítica resulte «demasiado convencional». Ayer le ganó la partida la poderosa 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín, una estupenda 'no ficción' rodada a lo largo de tres años en el barrio barcelonés de Vallbona, un lugar marcado hace décadas por la inmigración que llegaba del sur de España y ahora por la procedente de Marruecos, centroamérica o el Este de Europa. La vida transcurre de manera tranquila y emocionante ante las cámaras. La correctísima 'Nurenberg' también cumplió.

La reunión del jurado

El filme de Guerín entra directo a las quinielas del palmarés. Porque hoy es también la hora de la verdad para los jurados, que se 'enclaustran' a mediodía para decidir los premios, aunque tienen el trabajo ya bastante adelantado. Sabemos que rara vez coinciden los pronósticos con el palmarés, pero 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa parece la favorita clara, sin olvidar 'Maspalomas', la argentina 'Las corrientes' y el filme de Guerín. Jose Ramon Soroiz suena para la mejor intepretación, pero ahí puede influir la rumorología cercana. Mañana tendremos la solución.

Hoy sigue la Sección Oficial pero fuera de concurso, con el estreno de 'Anatomía de un instante', la serie de Alberto Rodríguez para Movistar basada en el libro de Javier Cercas, que llegó ayer feliz a este Festival que ya conoce bien. Aquella investigación de Cercas sobre el 23-F se leía como un hipnótico relato que daba algunas claves sobre lo que ocurrió en las vísperas de aquel febrero de 1981. Habrá que ver cómo es la adaptación a la pantalla, que se desvela hoy y llega en noviembre a la programación de la plataforma. También en Sección Oficial se presenta otra esperada serie, 'Zeru Ahoak', de Koldo Almandoz con la gran Nagore Aranburu, otra vez.

La cena de Joan Roca

Hay más citas potentes en esta víspera de la clausura. En Zinemira se estrena 'Hombre bala', el documental de Anuska Ariztimuño que recoge el lado más íntimo de Mikel Erentxun, con un puñado de confesiones y opiniones de algunos de sus amigos y compañeros. Y el Culinary Zinema concluye con la película sobre el homenaje que se tributó a Joan Roca por sus colegas. Por la noche sera la cena preparada entre el cocinero andaluz Dani García y el propio Roca, que se anuncia como todo un acontecimiento.