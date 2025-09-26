Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Colin Farrell protagonizó anoche una animada alfombra roja en el Kursaal con el director del filme, Edward Berger. Aura Erro
La hora de Lawrence y de las quinielas

La actriz recibe hoy en el Kursaal su Donostia de manos de J. A. Bayona, y el jurado se 'enclaustra'. 'Historias del buen valle' se suma a la lista de favoritas: así cotizan las apuestas

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:40

Llega la hora de la verdad. La actriz Jennifer Lawrence recibe esta tarde en el Kursaal el Premio Donostia más esperado de esta edición. Será ... J. Bayona, presidente del jurado, quien se lo entregue en una ceremonia a las seis de la tarde antes de que se proyecte su nueva película, 'Die My Love'. La intérprete llega esta misma mañana a San Sebastián.

