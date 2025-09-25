Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director catalán José Luis Guerin en el Photocall en el interior del Kursaal. J. M. López

'Historias del buen valle' | Sección oficial

José Luis Guerin: «Solo hago películas desde el afecto, jamás podría hacer una de Pinochet o Trump»

El director catalán presenta en el Zinemaldia 'Historias del buen valle', una película que cuenta las historias de varios vecinos entrañables del barrio periférico de Vallbona en Barcelona

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:16

Agricultores o 'pagesos' catalanes, migrantes de Andalucía, marroquíes, latinos, gitanos, hindúes y refugiados ucranianos. Todos ellos conviven en el barrio periférico de Vallbona, ubicado en ... Barcelona. Una pequeña ciudad dormitorio, prácticamente abandonada, de poco más de 1.300 habitantes en la que el director José Luis Guerin (Barcelona, 1960) ha puesto su mirada para hacer un documental y competir en la Sección Oficial de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián.

