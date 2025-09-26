El mundo, en un barrio

Sí, el mundo puede condensarse en un barrio. Uno periférico y aislado como el barcelonés de Vallbona, al que nos lleva de la mano José ... Luis Guerin, maestro de la no ficción, 25 años después de 'En construcción', ahora producido por la siguiente generación: Jonás Trueba.

Vallbona es una tierra de nadie y de todos, rodeada de una vía de tren y carreteras (al otro lado de la autopista queda Torre Baró, el barrio de 'El 47'). Dentro, entre casas que se construyeron precariamente y los 'pisos nuevos', hay, o hasta hace poco había, abundante vegetación y un río en el que está prohibido el baño, pero que reúne a vecinos de todas las nacionalidades.

'Historias del buen valle' Dirección y guion: José Luis Guerin.

No ficción.

Fotografía: Alicia Almiñana.

Música: Anahit Simonian.

Nacionalidad: España-Francia.

Duración: 122 m.

Guerin habla con un buen puñado de ellos. Escucha con atención y respeto lo que cuentan en árabe , castellano, catalán , francés, portugués , ruso y ucraniano. Se les une en sus tertulias. Juega a hacer cine con ellos. Y, aunque estemos en una no ficción bañada por una personal mirada poética, aquí hay drama, hay musical alegre (tablao flamenco y bailes latinos), hay comedia, romance (ambos con la entrañable pareja de la lusa de origen italiano y su marido al que se le escapa la memoria) y, por supuesto, western, esa de vaqueros que imagina un anciano del lugar, temeroso de que vengan a buscarle «los malos», y que Guerin apunta con la ensoñación de 'Innisfree'.

En esta obra pequeña y grande, los vecinos de Ballbona no dicen nada y lo dicen todo. Sobre amor a la naturaleza (hay que hablar con las plantas) y las emigraciones de antaño y de ahora. Sobre el orgullo de pertenecer a una comunidad precaria, en transformación, vulnerable. Sobre lo que les ha tocado vivir en el río de la vida.