Revive la alfombra roja de Colin Farrell en el Zinemaldia El actor irlandés forma parte del reparto de 'Ballad of a small player', película de Edward Berger a concurso en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, y que tambien está protagonizada por Fala Chen y Tilda Swinton

DV Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:22 | Actualizado 22:10h.

Tras el paso de Angelina Jolie por San Sebastián, el Zinemaldia ha vuelto a recuperar todo su glamour con la presencia de Colin Farrell, uno de los actores más consolidados en Hollywood y que ha llegado a la capital guipuzcoana para presentar 'Ballad of a small player'. La película, dirigida por Edward Berger y protagonizada también por Fala Chen y Tilda Swinton, es una de las que toma parte en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Antes de la presentación de la misma, este jueves ha tenido lugar el clásico photocall en el que Laura Chamorro ha recogido las sensaciones de las estrellas más reconocidas.