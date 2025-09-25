Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El actor irlandés Colin Farrell, este jueves en el photocall de presentación de la película que protagoniza, 'The Ballad of a Small Player', a concurso en Sección Oficial.

El actor irlandés Colin Farrell, este jueves en el photocall de presentación de la película que protagoniza, 'The Ballad of a Small Player', a concurso en Sección Oficial. Lobo Altuna

Sección Oficial

Colin Farrel: «El juego es una adicción que nunca ha afectado a mi cuenta»

El actor irlandés protagoniza 'The Ballad of a Small player' un thriller psicológico enfocado en la ludopatía y en la búsqueda personal

Josu Collantes

Donostia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:16

El Zinemaldia pone su As sobre la mesa con 'The Ballad of a Small Player', una película donde las adicciones al juego y la búsqueda ... personal toman protagonismo en la gran pantalla. Bajo la dirección de Edward Berger y protagonizada por el actor irlandés, Colin Farrell, el filme se adentra en la historia de una persona ludópata que vive en la región autónoma de la costa sur de China, Macao. Un lugar conocido por los casinos y salones de juegos, que destaca por su similitud con Las Vegas. «Cuando conocí a Colin, pensé inmediatamente en él para interpretar este personaje. La ironía de un irlandés intentando ser un aristócrata me pareció perfecta. Supe que sería muy interesante verlo en ese papel».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  4. 4 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  9. 9

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Colin Farrel: «El juego es una adicción que nunca ha afectado a mi cuenta»