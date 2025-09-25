Colin Farrel: «El juego es una adicción que nunca ha afectado a mi cuenta»

El Zinemaldia pone su As sobre la mesa con 'The Ballad of a Small Player', una película donde las adicciones al juego y la búsqueda ... personal toman protagonismo en la gran pantalla. Bajo la dirección de Edward Berger y protagonizada por el actor irlandés, Colin Farrell, el filme se adentra en la historia de una persona ludópata que vive en la región autónoma de la costa sur de China, Macao. Un lugar conocido por los casinos y salones de juegos, que destaca por su similitud con Las Vegas. «Cuando conocí a Colin, pensé inmediatamente en él para interpretar este personaje. La ironía de un irlandés intentando ser un aristócrata me pareció perfecta. Supe que sería muy interesante verlo en ese papel».

Durante la conferencia, Berger confirmó que esta historia necesitaba un escenario muy concreto. Aunque el equipo valoró destinos como Malasia o Singapur, finalmente se decidieron por Macao. «Necesitábamos un lugar que reflejase la esencia de un paraíso del juego. Pensamos en otras opciones, pero Macao reunía todo lo que buscábamos», señaló. Una elección que no fue casual, puesto que, según ha confirmado el director, se trata de una ciudad llena de colores y muy ruidosa. Ese contraste entre la abundancia del entorno y la crisis del protagonista define perfectamente el espíritu de la cinta. «El espectador se puede llegar a sentir atacado por la abundancia de colores que hay en la película», ha asegurado el director.

Colin Farrell ha asegurado que interpretar a Lord Doyle ha sido un trabajo bastante exigente para el actor irlandés. Para adentrarse en el universo del juego, según ha confirmado el intérprete, aprendió a jugar a las cartas los días previos a la grabación con jugadores reales del casino. En cuanto a su construcción del personaje, Farrell reconoció que encontró en él un vaivén constante. Según ha afirmado el actor, gran parte de su experiencia frente a la cámara se apoya en la imaginación. «Supongo que tengo una especie de TOC, porque me obsesiono con los personajes y con sus historias originales, aunque no estén en el guion», confesó. Asimismo, pese a padecer otras adicciones en el pasado, el actor ha bromeado que, afortunadamente, «el juego es una adicción que nunca ha afectado a mi cuenta bancaria». Por su parte, la coprotagonista Fala Chen, ha añadido que rodar en escenarios reales, como los casinos, ha sido «todo un privilegio» para adentrarse más en su papel como actriz.

Dificultades en el set

Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de dificultades. El equipo se enfrentó a un entorno altamente regulado. «No puedes mover ni siquiera una mesa sin que salte una alarma», ha señalado Mike Goodridge, productor del filme. Uno de los grandes retos fue la creación de billetes falsos para las escenas en el casino, ya que las estrictas medidas de seguridad obligaron a controlar cada detalle de su diseño.

Entre fantasmas

Además de la adicción al juego, el filme aborda otros temas como los temas relacionados con los fantasmas. El propio director, Edward Berger, reconoció la influencia que tuvo la experiencia de rodar en Macao: «La película me ha cambiado. He aprendido mucho sobre cómo la cultura china abraza las historias de fantasmas», aseguró. La actriz Fala Chen también quiso profundizar en este aspecto y compartir una anécdota personal: «Mi madre solía decirme que, si nunca has hecho nada malo, no tienes que temer a los fantasmas». En su opinión, la película refleja esa conexión con la tradición: «Hay muchas referencias a diferentes religiones chinas, pero lo que le marca la personalidad es la idea de la espiritualidad», subrayó.