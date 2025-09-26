Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arón Piper viene a Donostia a presentar 'La tregua', la película que coprotagoniza con Miguel Herrán. LOBO ALTUNA
Alfombra roja

La noche de Fito Páez en el Altxerri y otros guateques

El parentesco (y admiración) de Edward Berger, director de 'Cónclave', con Eduardo Chillida Álvaro Morte, el 'profesor', viene como Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Deprisa, deprisa. Esto va terminando: las fiestas se suceden. Y a veces, con sorpresas. La película argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, lo celebró por ... todo lo alto en el Altxerri, la 'cava' del jazz felizmente recuperada por Donostia. Y una de las sorpresas de la noche fue ver al músico Fito Páez, que acompañaba al equipo del filme, ponerse al piano del local para animar la velada de un grupo feliz por la acogida recibida en el estreno del Kursaal.

