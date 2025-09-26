La noche de Fito Páez en el Altxerri y otros guateques
San Sebastián
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
Deprisa, deprisa. Esto va terminando: las fiestas se suceden. Y a veces, con sorpresas. La película argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, lo celebró por ... todo lo alto en el Altxerri, la 'cava' del jazz felizmente recuperada por Donostia. Y una de las sorpresas de la noche fue ver al músico Fito Páez, que acompañaba al equipo del filme, ponerse al piano del local para animar la velada de un grupo feliz por la acogida recibida en el estreno del Kursaal.
Los de Atresmedia montaron otro poderoso 'sarao' en el ZMare de la Zurriola, con algunas de sus estrellas, y Movistar eligió Chillida Leku para una cena en la que tampoco faltó la música, con la flamenca Ángeles Toledano dándolo todo. Es el Festival de los músicos: Leiva es una de las estrellas (ayer fue aclamado en el estreno de su documental en el Velódromo) y hoy toma el relevo Mikel Erentxun, que presenta 'Hombre bala', otro documental íntimo sobre su figura, en el cierre de Zinemira.
El pariente Edward
El Festival desvela relaciones y admiraciones. Edward Berger, el alemán director de 'Cónclave' y de 'Ballad of a Small Player', el filme de Colin Farrell, cuenta que no solo es admirador de Chillida, sino familiar, por alguna «antigua conexión». «Siempre que vengo a Donostia visito sus esculturas», dice. Y siempre resalta el carácter popular del Zinemaldia, «donde la gente que hacemos cine podemos estar en directo con el público y sus reacciones»
Escritores y bertsolaris
También es el Festival de los escritores. Rosa Montero, que conoce bien el Zinemaldia como periodista y como jurado, viene esta vez como invitada a disfrutar. Su colega Javier Cercas sí viene con trabajo: se presenta la serie sobre su 'Anatomía de un instante'. Es la segunda presencia de su director, Alberto Rodríguez, en Sección Oficial, después de presentar el sábado pasado 'Los tigres' a concurso. Con la serie llega Álvaro Morte, siempre popular como 'profesor' de 'La casa de papel'. Aquí hace de Adolfo Suárez en aquellos tiempos difíciles del 23-F. Le acompañará, entre otros, Manolo Solo, que interpreta a Gutiérrez Mellado. El polifacético Eduard Fernández 'oficia' de Carrillo.
Las televisiones y plataformas aprovechan para presentar sus nuevas temporadas y proyectos. RTVE, uno de los principales patrocinadores del Festival, puso de largo varias de sus producciones, como 'La tregua', que llega a los cines el 10 de octubre. Uno de sus protagonistas, Arón Piper, era ayer solicitado por los cazadores de 'selfies'
También hay sitio para el 'glamour' cercano. La ópera prima como director de Patxi Biskert, el actor asociada para siempre a 'Tasio', de Montxo Armendáriz, se presentó en Zinemira. 'Ombuaren Itzala' es un biopic sobre el poeta y bertsolari Pello Mari Otaño, referente de las letras vascas del siglo XIX. El largometraje, que ha sido producido a través de un auzolan, está protagonizado por Joseba Usabiaga y Sara Cozar, que acompañaron ayer al director en los Príncipe. Usabiaga combina la interpretación con el inacabable éxito de Gure Zirkua, y Cozar vive a fondo el certamen: ya fue presentadora de la Gala de Cine Vasco junto a Joseba Apaolaza.
