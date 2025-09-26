Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La intérprete Nagore Aranburu, ayer tarde en el Kursaal. LOBO ALTUNA

Nagore Aranburu

Actriz
«Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Momento dulce. ·

La actriz azpeitiarra participa este año en cuatro títulos proyectados en la Sección Oficial

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:34

Un año después de deslumbrar con la serie de Alauda Ruiz de Azúa 'Querer', la actriz Nagore Aranburu (Azpeitia, 1976) regresa al Zinemaldia con nada ... menos que cuatro títulos: las películas 'Maspalomas', 'Los domingos' y 'Karmele', y la espléndida serie de Koldo Almandoz 'Zeru Ahoak'.

