La actriz firma en el libro de autógrafos de este periódico, mostrando todo su cariño por la ciudad que considera su casa.

Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»

La actriz, con raíces guipuzcoanas, firma en el libro de autógrafos de DV y presenta en el Festival la ficción sonora de 'Orgullo y prejuicio'

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:35

Acaba de descubrir que no tenía una firma como tal. «Nunca sé qué poner», confiesa entre risas. Pero gracias a esta sección, dice haber encontrado « ... mi autógrafo ideal». Georgina Amorós (Barcelona, 1998) presenta estos días la ficción sonora de 'Orgullo y prejuicio', una adaptación moderna del clásico de Jane Austen. No es nueva en el Festival ni en la ciudad: tiene raíces guipuzcoanas, lleva viniendo desde pequeña y sueña con vivir algún día en Donostia.

