«Las grandes películas te hacen preguntas y no te dan respuestas» Vanderbilt estrena 'Nuremberg', un proyecto de trece años sobre los juicios que enfrentaron al psiquiatra Douglas Kelley con Hermann Göring

James Vanderbilt, guionista y director estadounidense, presentó 'Nuremberg', su nueva película protagonizada por Rami Malek y Russell Crowe, un proyecto que le ha llevado trece años sacar adelante. El filme, basado en el libro 'El nazi y el psiquiatra' de Jack El-Hai, reconstruye el encuentro entre el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek) y el criminal nazi Hermann Göring (Crowe) durante los juicios de Núremberg.

«Leí el libro y fue el 'sí' más rápido de mi vida. Me fascinaba la posibilidad de retratar a un psiquiatra que, al final de la Segunda Guerra Mundial, recibe la oportunidad de analizar la naturaleza del mal», explicó Vanderbilt, que subrayó que la historia «era relevante entonces, lo es ahora y, lamentablemente, lo seguirá siendo en el futuro».

Para el director, lo verdaderamente inspirador del proceso histórico no fue tanto el papel de Estados Unidos, sino el hecho de que «cuatro naciones que ni siquiera estaban alineadas se unieran para hacer algo noble y honorable». Recordó que se cumplen 80 años del inicio de los juicios, «un aniversario que nos recuerda la importancia de haber elegido la justicia por encima de la venganza».

Sobre su forma de trabajar, Vanderbilt confesó que busca actores que aporten ideas. «Lo peor para un director es alguien que solo quiere que le digas qué hacer y cómo hacerlo». Malek, por ejemplo, se involucró desde el primer momento: «Leyó el guion, me llamó y vino a mi casa al día siguiente. Pasamos horas analizando cada escena, discutiendo qué significaba para él y qué podía aportar. Eso es lo que más me gusta, cuando el actor te sorprende».

El compromiso de Russell Crowe fue igualmente decisivo. «Hace ocho años le envié el guion y me dijo que estaba dentro. El proyecto tuvo altibajos financieros, pero él nunca se bajó del barco. Quiso mostrar al ser humano detrás de Göring y se sumergió en una investigación profunda, incluso viajando por Alemania para conocer su historia. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo, y esa hambre como actor fue un regalo enorme», relató.

El rodaje también tuvo momentos especialmente duros. Vanderbilt recordó la escena en la que se proyecta el material real de los campos de concentración. «Decidí que los actores no lo vieran antes. Quería que lo experimentaran en directo, como ocurrió en el tribunal. Fue un día muy difícil, pero esencial para la película», indicó.

Preguntado por las lecciones que aún hoy deja Núremberg, el cineasta fue contundente: «Creo que fue un momento asombroso en el que la humanidad eligió justicia en lugar de venganza. Pero la historia no es un manual que se aprenda de memoria; seguimos repitiendo errores. Por eso creo en el cine: porque más que datos y cifras, son las historias las que mueven a las personas».

Finalmente, se mostró escéptico a la hora de ofrecer respuestas cerradas sobre la naturaleza del mal, ya que «no creo que las películas deban dar respuestas sino que las grandes películas te hacen preguntas. Y esa es la intención de 'Nuremberg'».