Nazis con palomitas
San Sebastián
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
Probablemente, 'Nuremberg' sea esa película comercial que durante el Festival nos horroriza por su brocha gorda y un sábado de diciembre disfrutaremos comiendo palomitas. Como ... superproducción con actores conocidos, tema histórico y muchos de los tics con que el cine capta al gran público, funcionará bien en taquilla. Cine que no aburre en dos horas y media.
'Nuremberg'
-
Dirección y guion: James Vanderbilt.
-
Ints.: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, Michael Shannon.
-
Fotografía: Dariusz Wolski.
-
Música: Brian Tyler.
-
Nac.: EE.UU.
-
Duración: 150 minutos.
Vista aquí y ahora, 'Nuremberg' nos horroriza sinceramente. Por su mensaje simplista. Porque nos irrita que reduzcan aquel primer juicio de Nuremberg, con 240 testigos (no escuchamos a ninguno), a un duelo en términos de imagen: si el mariscal Hermann Göring (Crowe, cómo no) se mantenía íntegro negando conocer el holocausto o pinchaba. Porque nunca nos creemos a Rami Malek, aquí de sicólogo y espía.
Pero entre su esgrima verbal, el ritmo constante y el vértigo de la historia, la pegajosa película no te suelta, aunque pida un refresco de cola para pasarla.
