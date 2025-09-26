Nazis con palomitas

Probablemente, 'Nuremberg' sea esa película comercial que durante el Festival nos horroriza por su brocha gorda y un sábado de diciembre disfrutaremos comiendo palomitas. Como ... superproducción con actores conocidos, tema histórico y muchos de los tics con que el cine capta al gran público, funcionará bien en taquilla. Cine que no aburre en dos horas y media.

'Nuremberg' Dirección y guion: James Vanderbilt.

Ints.: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, Michael Shannon.

Fotografía: Dariusz Wolski.

Música: Brian Tyler.

Nac.: EE.UU.

Duración: 150 minutos.

Vista aquí y ahora, 'Nuremberg' nos horroriza sinceramente. Por su mensaje simplista. Porque nos irrita que reduzcan aquel primer juicio de Nuremberg, con 240 testigos (no escuchamos a ninguno), a un duelo en términos de imagen: si el mariscal Hermann Göring (Crowe, cómo no) se mantenía íntegro negando conocer el holocausto o pinchaba. Porque nunca nos creemos a Rami Malek, aquí de sicólogo y espía.

Pero entre su esgrima verbal, el ritmo constante y el vértigo de la historia, la pegajosa película no te suelta, aunque pida un refresco de cola para pasarla.