Chris Hemsworth y Elsa Pataky repiten vacaciones en Gipuzkoa Chris Hemsworth y Elsa Pataky, junto al 'bartender' en la barra del Museo del Whisky de Donostia / DV La familia Hemsworth-Pataky elige de nuevo la costa guipuzcoana para disfrutar de su gastronomía y naturaleza AINHOA MÚGICA Domingo, 7 julio 2019, 23:26

Chris Hemsworth ya dijo hace unos meses en una publicación que «quitando Australia», Donostia «es probablemente el siguiente lugar donde podría vivir por su gente, la comida increíble y la afición por el surf». Su mujer, Elsa Pataky , siempre ha expresado el deseo que sus hijos pasen largas temporadas en su país de origen y hablen castellano. Dos deseos que sumados a las inolvidables vacaciones del verano pasado en Gipuzkoa con motivo de la boda del hermano de la actriz, se han convertido en el cóctel perfecto para regresar a tierras guipuzcoanas.

El matrimonio formado por Chris Hemsworth y Elsa Pataky ya han comenzado sus vacaciones de verano en Gipuzkoa con intención de pasar desapercibida pero sin privarse de nada que no haga cualquier otro turista. El sábado por la tarde aprovecharon para pasear por el centro de San Sebastián y visitar el Museo del Whisky ubicado en el Boulervard. El 'bartender' que atiendo a la pareja y a un acompañante y que no pudo evitar inmortalizar el momento fue Víctor Losada, quien indica que estuvieron en torno a una hora en el local, y que pidieron «un whisky de Tasmania, otro ahumado y el cóctel 'Paint it, black', especialidad de la casa». Pero este establecimiento no ha sido el único en el que se les ha visto.

También se les pudo ver en compañia de sus tres hijos-India Rose, de 7 años, los mellizos, Tristan y Sasha de 5 años- a un establecimiento de ropa deportiva del centro comercial de Txingudi. Llenaron varias cestas con patinetes, 'skates' y protectores infantiles como rodilleras, cascos y muñequeras. Los pequeños no tardaron demasiado en estrenar todo lo adquirido, como se pudo comprobar poco después en la cuenta de Instagram de la propia Elsa Pataky. La actriz compartió con sus seguidores imágenes de uno de los mellizos, pertrechado con todo tipo de elementos de seguridad, descendiendo a toda velocidad por una cuesta sobre uno de los 'skates'.

En la actualidad, Chris Hemsworth y Elsa Pataky residen con sus tres hijos en la localidad australiana de Byron Bay desde hace cuatro años, alejados del foco mediático de Hollywood, y donde pueden vivir de forma anónima en un entorno natural y rodeados de animales. Y eso es, precisamente, lo que también buscan en su visita a Gipuzkoa, donde se han alojado cerca de la costa. A los pequeños ya les ha dado tiempo de conocer la vida rural vasca, cambiando canguros por terneros y corderitos como también compartió la actriz madrileña con sus seguidores.

Vacaciones inolvidables

La celebración de la boda del hermano de Elsa Pataky, Christian, en el hotel Iturregi de Getaria el 28 de julio propicio que el matrimonio de famosos actores de Hollywood desembarcará en Gipuzkoa quince días antes. En esta primera parte de las vacaciones también les acompañaron el actor Matt Damon, su esposa Lucia Barroso y sus dos hijas. Ambos matrimonios disfrutaron de varios planes como alquilar el catamarán del Ciudad de San Sebastián y bañarse en mitad del la bahía de la concha, visitaron las bodegas Katxiña de Orio, comieron varios establecimientos cinco estrellas Michelín como Arzak y Akelarre. El matrimonio Hemsword - Pataky está en plena forma y durante su estancia en Gipuzkoa no la descuidaron y acudían con frecuencia a un gimnasio de la capital guipuzcoana.

Después de la celebración de la boda entre viñedos de txakoli todos se marcharon pero no tardaron en regresar. Mes y medio después 'Thor' presentó durante la clausura del festival de Cine de San Sebastián su película 'Bad Times at the El Royale' ('Malos tiempos en El Royale') junto al director de cine Drew Goddard.

El matrimonio Hemsworth de momento no está entre los candidatos al Tambor de Oro, pero no deberían estar demasiado alejados si nos ceñimos a los criterios originales, llevar el nombre y las bondades de San Sebastián por todo el mundo.