Chris Hemsworth vuelve a San Sebastián para presentar película en el Zinemaldia Chris Hemsworth en un fotograma de la película. Chris Hemsworth, mundialmente conocido por sus interpretaciones de Thor, presentará su última película durante la clausura del Zinemaldia XABIER GARATE Viernes, 21 septiembre 2018, 12:29

El actor Chris Hemsworth (Thor en la saga de 'Los Vengadores') se añade a la lista de estrellas que acuden este año al Festival de Cine de San Sebastián. Acompañará así al al director Drew Goddard en el estreno europeo de la película 'Bad Times at the El Royale' ('Malos tiempos en El Royale'), que clausurará el Zinemaldia.

Chris Hemsworth visitará así por segunda vez este año Gipuzkoa, tras las vacaciones que pasó en julio acompañado de su mujer, Elsa Pataky, y sus hijos. En su estancia en un hotel de Getaria también estuvo acompañado durante unos días por otro rostro popular de Hollywood, Matt Damon.

El actor australiano protagoniza la segunda película de Drew Goddard, tras su premiado primer largometraje, 'The Cabin in the Woods' ('La cabaña en el bosque', 2012), que servirá para clausurar el Festival de Cine de San Sebastián. Goddard, que ha escrito los guiones de 'Cloverfield' (2008), 'World War Z' (Guerra Mundial Z, 2013) y 'The Martian' (Marte, 2015) y producido series de televisión como 'Lost' (Perdidos) y 'Alias', cuenta con un reparto encabezado por el Premio Donostia Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota Johnson ('Fifty Shades of Grey / Cincuenta sombras de Grey', 'Suspiria') y Jon Hamm ('Mad Men', 'The Town / The Town: ciudad de ladrones').

La banda sonora de la película, que reúne a siete desconocidos en un deteriorado hotel en el lago Tahoe, está compuesta por Michael Giacchino ('Jurassic World', 'Coco', 'Up') y su director de fotografía es Seamus McGarvey ('Godzilla', 'Nocturnal Animals / Animales nocturnos', 'Darkest Hour').

El filme estadounidense, producido por 20th Century Fox, será distribuido en España por Hispano Foxfilm. Se estrenará en las salas comerciales el 16 de noviembre.