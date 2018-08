El entrenamiento de Thor en Donostia: «Nunca he visto nada semejante, es un bestia» Sergio Sukunza y Chris Hemsworth. / Osasun Sport Clinic A pesar de estar de vacaciones, Chris Hemsworth, Elsa Pataky y Matt Damon siguieron su rutina «exigente» durante su estancia en Gipuzkoa, en las instalaciones de Osasun Sport Clinic de San Sebastián GARAZI REZABAL Jueves, 2 agosto 2018, 19:48

Apenas unos días después del especial sábado de Elsa Pataky en la boda de su hermano Christian Prieto con Silvia Serra, salen a la luz más detalles de la estancia de las celebridades en Gipuzkoa. Previamente al compromiso, el 16 de julio, las familias Hemsworth-Pataky y Damon-Barroso aterrizaron en Hondarribia para pasar unas vacaciones en tierras vascas, conjugando a partes iguales ocio, deporte y gastronomía. Las estrellas de Hollywood disfrutaron de restaurantes exclusivos de la zona, se atrevieron a lanzarse por las tirolinas de un parque de aventuras vizcaíno y recorrieron la bahía de La Concha a bordo del catamarán 'Ciudad de San Sebastián', entre otras actividades. Las celebridades, además, tuvieron ocasión de entrenar en las instalaciones deportivas de Osasun Sport Clinic de San Sebastián para seguir su rutina de ejercicio físico.

Los primeros en acudir a esta clínica de entrenamiento personal y rehabilitación fueron Elsa Pataky, Chris Hemsworth y el entrenador personal de este, el 18 de julio. «Recibí el aviso de que las dos celebridades acudirían a nuestro centro una hora antes de su llegada» explica Sergio Sukunza, enternador personal y director de la clínica. «No me lo podía creer, ¿era el día de los inocentes y no me había dado cuenta? ¿Un sueño?» confiesa Sukunza. Los dos días siguientes, el 19 y 20 de julio, el actor que encarna a Thor en la gran pantalla volvió a la clínica para cumplir sus ejercicios junto a su entrenador personal, acompañado esta vez además por Matt Damon.

Los ejercicios para convertirse en 'Thor' Chris Hemsworth sigue una rutina de ejercicio muy exigente, de ahí sus desarrollados hombros y brazos. Para realizar su entrenamiento de 50 minutos en San Sebastián, el actor, en primer lugar, calentaba unos minutos en las escaleras mecánicas que dispone Osasun Sport Clinic. Después, salía al césped del centro para hacer unos largos de veinte metros andando a cuadrupedia (piernas y brazos), con el fin de fortalecer la zona central del tronco. Una vez acabado este ejercicio, Chris comenzaba a realizar abdominales en el suelo, alternando con ejercicios de fuerza del tronco superior. «Todo esto lo hacía sin parar», apunta Sergio Sukunza, y apostilla: «Es un entrenamiento muy enérgico, activo y que requiere de mucha fuerza».

«Los tres siguen una rutina de entrenamiento muy intensa y son muy independientes a la hora de realizar los ejercicios», asegura Sergio Sukunza, quien comenta: «el entrenador de Chris no venía con él para ayudarlo, sino para ejercitarse él también». A pesar de que tanto Elsa Pataky como Matt Damon realizaran ejercicios duros y complicados, Sukunza asegura que «Chris Hemsworth es el más bestia de todos». Con su atuendo de deportista, 'Thor' sorprendió a todos con una tabla de ejercicios «muy exigente de 50 minutos». El Australiano «realizaba unos ejercicios globales, que involucraban grandes grupos musculares. Eran entrenamientos muy intensos, muy enérgicos y que exigían mucha fuerza», explica Sukunza. «Lo que más me llamó la atención fue cómo realizaba las dominadas. Nunca había visto en directo algo semejante. A diferencia de la mayoría, Chris realizaba dominadas con las piernas en posición de L. Eso es muy complicado».

Elsa Pataky y Matt Damon también realizaron ejercicios complejos que «solo un experto en la materia puede realizar». Atendiendo a la rutina de Elsa Pataky, «es evidente que esta tiene una gran experiencia en el gimnasio. Los ejercicios que realizó en la clínica eran muy complicados e intensos y exigían mucho equilibrio». Matt Damon, por su parte, «realizó entrenamientos duros que dejaban patente años de rutina en la práctica de ejercicio físico».

Sergio Sukunza con Elsa Pataky y Matt Damon. / Osasun Sport Clinic

Clientes y 'celebrities' compartiendo pesas

El primer día que Elsa Pataky pisó las instalaciones de la clínica «quedó encantada y me preguntó si podrían volver al día siguiente». La clínica se mostró agradecida pero Sergio Sukunza le advirtió que tendrían que compartir el gimnasio con el resto de clientes ya que no podía cerrar el establecimiento a sus usuarios, «un hecho que no les importo en absoluto». Así, al día siguiente Chris Hemsworth y Matt Damon entrenaron con toda normalidad junto a los habituales de la clínica.

«Era una situación anecdótica», comenta Sukunza y añade: «fue muy curioso cuando estaba entrenando con un cliente y vino Matt a pedirnos permiso para coger unas pesas». Un usuario del gimnasio también vivió una situación pintoresca cuando, sin saber de la presencia de las estrellas, se encontró a Matt Damon en la ducha como uno más. «El señor, que tiene más de setenta años, se quedó perplejo cuando encontró al actor bajo el agua».

A pesar de la presencia de las celebridades, en la clínica reinó la normalidad. «Los famosos fueron muy respetuosos y los clientes también. Una vez acabados los entrenamientos sí que algunos habituales pedían fotografiarse con estas estrellas, pero siempre de una forma muy discreta y sin causarles muchas molestias».

El 20 de julio fue el último día que Matt Damon, Chris Hemsworth y su entrenador acudieron a la clínica . «Damon vino a mí y en un perfecto castellano me dio las gracias y se despidió de nosotros. Todos fueron muy educados. Yo le dije que podían volver cuando quisieran pero me explicó que Chris tenía que partir a Londres para seguir con un rodaje y que él pronto marcharía a Los Ángeles para continuar trabajando».

Cambios a última hora

En un primer momento, Elsa Pataky, Chris Hemsworth y Matt Damon tenían intención de seguir su rutina de ejercicios en el gimnasio del Tenis de San Sebastián. Sin embargo, tras un entrenamiento en este lugar las celebridades decidieron acudir a a Osasun Sport Clinic. «Tenemos una muy buena relación con el hotel Iturregi y estos fueron los que hablaron de nuestra clínica personalmente a Elsa Pataky», comenta Sergio Sukunza. «Somos una clínica de entrenamiento personal y rehabilitación expertos en hernias discales. Tenemos clientes de todo el mundo y, además, muchos deportistas de élite acuden a nosotros. Puede que esto les animara a probar nuestra clínica».

Todo lo bueno acaba

Como todos sabemos, todo lo bueno acaba, especialmente las vacaciones. También para las estrellas de Hollywood. Elsa Pataky dijo adiós el miércoles a sus vacaciones en el País Vasco. A través de su cuenta de Instagram, la actriz quiso compartir las últimas instantáneas de sus vacaciones en el aeropuerto de Hondarribia. Con estas dos publicaciones la actriz expresó su tristeza por la partida y confirmó haber pasado unas vacaciones perfectas.