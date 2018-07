Hemsworth, Pataky, Damon y Barroso se bañan en La Concha Los actores de Hollywood disfrutaron de una divertida jornada con sus hijos a bordo del 'Ciudad San Sebastián' 02:06 Los actores antes de salir del muelle donostiarra / Lobo Altuna A.MÚGICA / B.CAMPUZANO Viernes, 20 julio 2018, 06:37

La presencia de las familias Hemsworth-Pataky y Damon- Barroso para la boda del hermano de la actriz el próximo 28 de julio no ha alterado a los vecinos del barrio Askizu de Getaria. Ayer, a primera hora de la mañana, la tranquilidad reinaba en las inmediaciones del Hotel Iturregi. Solo una señora se apresuraba a reconocer que «estamos acostumbrados porque a ese hotel vienen muchos artistas. Es un sitio discreto y nadie les molesta». Rodeado de viñedos, el cuatro estrellas, con ocho habitaciones, es un edificio de madera situado en lo alto de una colina y con vistas al Ratón de Getaria.

Galería. Así es el interior del hotel donde se alojan las estrellas / HOTEL ITURREGI

Cuando el reloj marcaba las nueve y media de la mañana, las puertas del hotel se abrieron para dejar paso a un Audi A1 de color gris. En su interior, iban Chris Hemsworth, Matt Damon y Christian Prieto. Salieron rápido y ninguno de los peregrinos que recorrían en ese momento el tramo del Camino de Santiago norte se fijó en ellos. Los actores de Hollywood junto al hermano de Pataky abandonaron las inmediaciones del hotel y cogieron el camino que lleva hacia la carretera de la costa que une Getaria y Zumaia.

Quince minutos después, las verjas de metal se volvieron a abrir. Esta vez salió un microbús negro con las lunas tintadas e hizo el mismo recorrido que el primer vehículo. En él, una niñera acompañaba a los hijos de ambas parejas. Ni rastro hasta el momento de Elsa Pataky, que se demoró en salir y cuando lo hizo iba conduciendo.

Las salidas de la expedición formada por la familia y amigos de los actores fueron escalonadas pero el destino final era el mismo. Todos iban al catamarán de San Sebastián. No tardaron dos horas en llegar desde Getaria a la capital guipuzcoana, sino que antes de encontrarse en el muelle cada vehículo tomó un camino diferente. El primero, con los actores y el hermano de la actriz, se detuvo en el Real Club de Tenis de San Sebastián, donde estuvieron ejercitándose en el gimnasio. El microbús negro, con los niños y la cuidadora, tomó otro camino y se paró en la calle Hernani. India Rose, de 6 años, los mellizos, Tristan y Sasha de 4 años, Gia Zavala y Stella se montaron tres veces en el carrusel bajo la atenta mirada de su cuidadora. Después de subirse en la avioneta, los caballos y la carroza, los niños se tiraron por los toboganes del parque de Alderdi Eder hasta que llegó la hora de abandonar el parque y dirigirse hacia el muelle.

Jornada marinera

Frente al catamarán, mientras el chófer del minibús se apresuraba en descargar la comida del maletero, Chris Hemsworth, Matt Damon y Christian Prieto, hermano de Elsa Pataky, hacían acto de presencia. Muy poca gente reconoció a los actores y salvo una persona, nadie más les pidió sacarse ningún 'selfie'. Tras reencontrarse con sus hijos y contemplar durante un instante los corcones, se dirigieron al interior del catamarán 'Ciudad San Sebastián'. Una de las hijas de Damon le comentó a su padre al bajar por las escaleras: «It's very nice», haciendo alusión al barco. En el interior, les esperaban cinco miembros de la tripulación que no dudaron en saludarlos con un apretón de manos e indicarles dónde se encontraban las seis cañas de pescar.

«A partir de las cuatro de la tarde se podrá volver a reservar sitio para el 'Ciudad San Sebastián'», se limitaron a comentar desde el catamarán a los turistas que se acercaban a la caseta para comprar el ticket. No había nada más que explicar. Los actores habían reservado el barco para salir a alta mar y por tanto se suspendían las excursiones habituales. La última en llegar a la embarcacion fue Elsa Pataky, que lo hizo acompañada por Luciana Barroso, la esposa de Matt Damon y otros tres acompañantes. El catamarán no tardó en largar amarras y a las doce menos cuarto de la mañana salió del puerto.

Los niños, junto a la cuidadora, se colocaron en la cubierta superior mientras que el resto de los pasajeros prefirieron mantenerse en el interior. Antes de bordear la costa guipuzcoana en dirección este, el catamarán realizó una pequeña travesía por la bahía. Dos horas después, tras haber comido y pescado, fondearon frente a la playa de Ondarreta para pegarse un baño y disfrutar de la buena temperatura del agua.

A las tres y media de la tarde, la embarcación atracó de nuevo en el muelle donostiarra, pero esta vez había más expectación que a su hora de partida. Chris Hemsworth, Matt Damon y Christian Prieto pusieron rumbo al Paseo Nuevo, donde tenían aparcado el vehículo. Por su parte, Elsa Pataky, Lucia Barroso y los menores se dirigieron a una zona cercana donde presumiblemente les esperaban los vehículos para trasladarles a su siguiente destino. Disfrutando del mar y paseando por las calles de San Sebastián, el grupo puso fin a su excursión.