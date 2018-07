Una boda íntima con 40 invitados en la campiña de Getaria

Getaria sigue pendiente de la que sea probablemente la boda más exclusiva del año. Y no tanto por los contrayentes sino por sus invitados. El próximo sábado, 28 de julio, será el día en que el hermano de Elsa Pataky, Christian Prieto, y su prometida Silvia Serra, contraigan matrimonio. Se celebrará en el mismo hotel en el que se hospedan desde principios de esta semana: el Iturregi de Getaria. Será una celebración íntima a la que está prevista acudan alrededor de 40 invitados y estará oficializada por un sacerdote.

Galería. Así es el interior del hotel donde se alojan las estrellas / HOTEL ITURREGI

Así, Getaria se convierte en una especie de paseo de la fama a lo guipuzcoano. Y es que entre los invitados que acudirán al enlace, se encuentran la actriz Elsa Pataky, su marido, el actor australiano, Chris Hemsworth, y sus tres hijos; el hermano de Chris, Liam Hemsworth; y Matt Damon y su familia al completo.

El hermano de Elsa Pataky y su todavía novia han huido de sellar su amor en una celebración multitudinaria. Lejos del boato de Hollywood, Christian y Silvia se han decantado por una celebración íntima familiar. Según ha podido saber este periódico, en el enlace estarán presente unas 40 personas, por lo que la unión va a congregar solo a los más allegados: la familia directa y un círculo de amigos muy íntimo.

Ben Affleck

Los matrimonios de actores no han venido solos. Les acompaña un cocinero y varias personas encargadas del cuidado de los menores. El hotel Iturregi, que no ofrece comidas, les ha cedido la cocina. Y es frecuente ver al cocinero haciendo las compras tanto en Getaria como en Zarautz. El servicio, que no se aloja en el este hotel sino en una casa alquilada en los alrededores, acude al mismo todas las mañanas.

Como si de unos turistas más se trataran, están disfrutando de sus vacaciones familiares. Y entran y salen del hotel: igual recorren en un catamarán la costa cantábrica que Chris Hemsworth se acerca a la vecina Zarautz para comprar una tarta en una pastelería y sorprender a Elsa Pataky en su reciente 42 cumpleaños.

El pasado lunes llegaron al aeropuerto de Hondarribia la familia de Elsa Pataky al completo. El martes, la de Matt Damon. Aún queda una semana para el enlace. Siete días para que con mucha probabilidad vuelva aterrizar otro vuelo privado con alguna otra estrella de Hollywood en el mismo aeropuerto. Con nombre y apellido: Ben Affleck. Gran amigo de Matt Damon y Chris Hemsworth.