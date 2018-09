Chris Hemsworth y Elsa Pataky se despiden de San Sebastián El actor de 'Thor' ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que agradece el trato recibido en esta edición del Festival de Cine de San Sebastián y por la acogida 'Bad Times at the El Royale' INÉS RODRÍGUEZ Domingo, 30 septiembre 2018, 22:30

Les gusta San Sebastián y así lo demuestran en sus redes sociales. Si hace unos meses la pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth disfrutaba de unos días de vacaciones por los parajes guipuzcoanos, esta vez el Zinemaldia les ha traído en una visita exprés.

No han estado ni veinticuatro horas en San Sebastián. Hemsworth llegó el sábado minutos antes de las seis de la tarde a las puertas del cinco estrellas para acompañar al director Drew Goddard en el estreno europeo de 'Bad Times at the El Royale' ('Malos tiempos en El Royale'), un palpitante filme a base de sangre, intriga y humor, que puso el broche final al Zinemaldia. Tras la proyección de la película, el actor de 'Thor' ha querido compartir en sus redes sociales un vídeo grabado en la azotea del María Cristina en el que agradece el trato recibido en esta edición del Festival de Cine de San Sebastián y por la buena acogida 'Bad Times at the El Royale'.

Nadie esperaba que Elsa Pataky pisara el Kursaal y lo hizo. Sorprendió. La actriz que se encontraba en Madrid en la boda de una amiga suya no quiso perderse el estreno en San Sebastián del filme de su marido Chris Hemsworth. El actor también estuvo acompañado en la alfombra roja por sus padres.