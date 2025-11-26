Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Educación: El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

Política: Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Tribunales: El juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

Estrella Michelin para el Itzuli de Iñigo Lavado: «La estrella es el resultado de 20 años de dedicación»

40 años de la muerte de Mikel Zabalza: La familia y compañeros de trabajo reclaman «verdad y justicia» ante el cuartel de Intxaurrondo

Salud: Osakidetza amplía su plantilla estructural con 2.160 nuevos puestos y alcanza los 34.600 profesionales

Economía: La firma para la compra de Astilleros Balenciaga está prevista para este viernes

Política: Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

San Sebastián: La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026

Sucesos: La víctima de una violación en un parking de Donostia denunció tras conocer que el autor le contagió la gonorrea

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada