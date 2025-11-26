Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:58

Educación: El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

Política: Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Tribunales: El juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

Estrella Michelin para el Itzuli de Iñigo Lavado: «La estrella es el resultado de 20 años de dedicación»

40 años de la muerte de Mikel Zabalza: La familia y compañeros de trabajo reclaman «verdad y justicia» ante el cuartel de Intxaurrondo

Salud: Osakidetza amplía su plantilla estructural con 2.160 nuevos puestos y alcanza los 34.600 profesionales

Economía: La firma para la compra de Astilleros Balenciaga está prevista para este viernes

Política: Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

San Sebastián: La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026

Sucesos: La víctima de una violación en un parking de Donostia denunció tras conocer que el autor le contagió la gonorrea