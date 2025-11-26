La familia Zabalza y compañeros de trabajo reclaman «verdad y justicia» 40 años después ante el cuartel de Intxaurrondo

La familia de Mikel Zabalza, amigos y antiguos compañeros de trabajo, chóferes de los autobuses municipales de San Sebastián, han compartido este miércoles un emotivo ... homenaje a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo donde fue llevado el 26 de noviembre de 1985 tras su detención dentro de una operación contra ETA y donde sufrió «graves torturas» y murió, como atestigua una placa en su memoria y ha sido reconocido como víctima policial. Cuarenta años después, todos ellos siguen reclamando «verdad y justicia, a pesar de que hemos tenido un poco de reparación», ha expresado Idoia Zabalza, hermana pequeña de Mikel.

A la cuatro de tarde y organizado por la plataforma Mikel Zabalaza 40 urte gogoran', un autobús que se ha podido ver en Intxaurrondo, será inaugurado, a modo de exposición itinerante, en un acto en el Boulevard donostiarra en el que el alcalde Jon Insausti acompañará a la familia y compañeros de Dbus. A la ofranda floral también han asistido concejales de todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de San Sebastián, salvo el PP.

«Nos falta saber en qué circunstancias murió Mikel, todavía nos faltan muchas cosas por saber», ha reclamado Idoia Zabalza que ha asistido acompañada por otras hermanas y otros familiares y ha agradecido la iniciativa de recuerdo que arranca hoy y discurrirá por Gipuzkoa y Navarra y se prolongará hasta el 14 de diciembre con el colofón en Donostia. Ha asegurado, como explicaba hoy en una entrevista en este periódico, que están «muy agradecidos» tanto a la plataforma Mikel Gogoan como a los trabajadores de Dbus, «una iniciativa que pone de manifiesto el apoyo que hemos tenido siempre de la sociedad y, que desde luego, es importante porque si alguna vez queremos que el caso se aclare, no puede caer en el olvido». «Con estas iniciativas podemos tener un poquito más cercano o más al alcance ese sueño que tenemos», ha expresado.

Idoia Zabalza se ha referido a la petición de PNV y EH Bildu en el Congreso para que se desclasifique documentos sobre el caso Mikel Zabalza y ha asegurado que «sería una muy buena noticia que siguiese adelante o que se pudiera sacar una ley de secretos oficiales, que no sabemos a nosotros desde el punto de vista de que son secretos, en qué consisten y en qué medida nos van a afectar o no». En cualquier caso, ha expresado que «sabemos que la tortura ha sido una práctica generalizada y seguro que para clarificar muchas de las maneras de actuar de las fuerzas de seguridad, es algo que a todos en su conjunto, y a nosotros en particular, más especialmente, nos afectaría favorablemente desde luego».

La plataforma Mikel Zabalza 40 urte gogoan también se ha sumado a la reclamación de verdad, justicia y reparación «para acabar con la impunidad». «Mientras eso no suceda nuestro autobús seguirá haciendo su camino con buen y mal tiempo, por caminos estrechos y empinadas cuestas, no importa. Lleva consigo la verdad de lo sucedido y la interpelación permanente la energía del deseo popular. La mentira hace ya tiempo que no se sostiene. La labor no cesa», ha expresado un portavoz.