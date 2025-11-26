Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ofrenda floral en Intxaurrondo en homenaje a Mikel Zabalza.

Ofrenda floral en Intxaurrondo en homenaje a Mikel Zabalza. Arizmendi

La familia Zabalza y compañeros de trabajo reclaman «verdad y justicia» 40 años después ante el cuartel de Intxaurrondo

Tras una emotiva ofrenda floral, Idoia Zabalza ha exigido saber qué le pasó realmente a su hermano y ha agradecido la iniciativa de recuerdo que arranca hoy y se prolongará hasta el 14 de diciembre en Donostia

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La familia de Mikel Zabalza, amigos y antiguos compañeros de trabajo, chóferes de los autobuses municipales de San Sebastián, han compartido este miércoles un emotivo ... homenaje a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo donde fue llevado el 26 de noviembre de 1985 tras su detención dentro de una operación contra ETA y donde sufrió «graves torturas» y murió, como atestigua una placa en su memoria y ha sido reconocido como víctima policial. Cuarenta años después, todos ellos siguen reclamando «verdad y justicia, a pesar de que hemos tenido un poco de reparación», ha expresado Idoia Zabalza, hermana pequeña de Mikel.

