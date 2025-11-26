Osakidetza amplía su plantilla estructural con 2.160 nuevos puestos y alcanza los 34.600 profesionales

Osakidetza, la empresa que más personas emplea en Euskadi, ampliará su plantilla estructural en las próximas semanas con la creación de 2.160 nuevos puestos ... de trabajo, lo que le permitirá alcanzar la cifra de 34.602 profesionales. El Departamento de Salud ha informado este miércoles de que esta ampliación de plantilla dará respuesta a «la creación de nuevos servicios, el despliegue de proyectos estratégicos y también a la integración de Onkologikoa en el Servicio Público de Salud», que culminó el pasado 30 de junio. La decisión se ha trasladado hoy a la Mesa Sectorial y se aprobará el próximo día 2 de diciembre en el consejo de administración de Osakidetza, y el 16 de diciembre en el Consejo de Gobierno vasco.

La dirección de Osakidetza ha presentado este miércoles en la Mesa Sectorial que reúne a los sindicatos el expediente de ampliación de plantilla, que contempla la creación de 2.160 nuevos puestos de trabajo. Gracias a esta medida, la plantilla estructural pasará de 32.442 profesionales a alcanzar la cifra de 34.602 profesionales, «reforzando la condición de Osakidetza como la empresa pública más grande de Euskadi, y también la mayor empleadora femenina del país», destaca el Departamento de Salud.

En una nota, Salud subraya que «la ampliación es una muestra más de la apuesta de Osakidetza por el empleo estable y de calidad, y por el apoyo al sistema sanitario público de Euskadi». Tras el «análisis cuantitativo y cualitativo de la plantilla», Osakidetza da este paso para responder a nuevas necesidades de profesionales detectadas en sus organizaciones de servicio así como en la Dirección General.

En el mencionado análisis se han tenido en cuenta las necesidades de plazas a consolidar, la apertura de nuevas áreas o servicios, el despliegue de programas o proyectos estratégicos con vocación de permanencia o también la integración del centro sanitario Onkologikoa en Osakidetza, como recurso de titularidad pública. Esta integración de Onkologikoa ha supuesto la subrogación de cerca de 200 profesionales sanitarios dentro de la plantilla de Osakidetza.