Varias personas caminan junto a la entrada principal de Onkologikoa. Lobo Altuna

Osakidetza amplía su plantilla estructural con 2.160 nuevos puestos y alcanza los 34.600 profesionales

El consejo de administración del ente público aprobará el 2 de diciembre esta ampliación, que incluye a cerca de 200 trabajadores subrogados por la integración de Onkologikoa

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:03

Osakidetza, la empresa que más personas emplea en Euskadi, ampliará su plantilla estructural en las próximas semanas con la creación de 2.160 nuevos puestos ... de trabajo, lo que le permitirá alcanzar la cifra de 34.602 profesionales. El Departamento de Salud ha informado este miércoles de que esta ampliación de plantilla dará respuesta a «la creación de nuevos servicios, el despliegue de proyectos estratégicos y también a la integración de Onkologikoa en el Servicio Público de Salud», que culminó el pasado 30 de junio. La decisión se ha trasladado hoy a la Mesa Sectorial y se aprobará el próximo día 2 de diciembre en el consejo de administración de Osakidetza, y el 16 de diciembre en el Consejo de Gobierno vasco.

