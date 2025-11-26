Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Lavado (tercero por la derecha) y su equipo del Itzuli de Igeldo, celebran la estrella Michelin lograda el martes.

Iñigo Lavado (tercero por la derecha) y su equipo del Itzuli de Igeldo, celebran la estrella Michelin lograda el martes. Félix Morquecho
Estrella Michelin para el Itzuli de Iñigo Lavado

«La estrella es el resultado de 20 años de dedicación»

Michelin ·

El Itzuli de Iñigo Lavado recibió en Málaga el premio gastronómico más preciado y la familia lo celebró con todo el equipo del restaurante en Igeldo

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

La llegada ayer de Iñigo Lavado a los fogones del Itzuli, acompañado de su esposa e hijos, estuvo a la altura de lo que significa ... el hito alcanzado el martes en Málaga. Gritos de felicidad, incluso de liberación, acompañados de lágrimas que brotaron de casi todos los trabajadores del restaurante ubicado en Igeldo, en el hotel Luze. «Ha costado pero aquí está». Fue la frase más repetida este miércoles en la cocina donde el equipo del restaurante seguía trabajando a destajo. Y efectivamente, ha costado, pero Iñigo Lavado ya tiene su estrella Michelin en el Itzuli.

