Un hombre observa el complejo donde se ubica Astilleros Balenciaga. Morquecho

La firma para la compra de Astilleros Balenciaga está prevista para este viernes

La oferta de 11,2 millones de euros del grupo árabe Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine salvará el futuro de la histórica compañía de Zumaia

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

La compra de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine está prevista para este viernes aunque la dirección ... no descarta que pueda retrasarse algunos días. Es el paso previo a cerrar una operación, valorada en 11,2 millones de euros, que permitirá garantizar el futuro de la histórica compañía de Zumaia, en concurso de acreedores desde finales de 2024.

