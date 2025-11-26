La firma para la compra de Astilleros Balenciaga está prevista para este viernes

La compra de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine está prevista para este viernes aunque la dirección ... no descarta que pueda retrasarse algunos días. Es el paso previo a cerrar una operación, valorada en 11,2 millones de euros, que permitirá garantizar el futuro de la histórica compañía de Zumaia, en concurso de acreedores desde finales de 2024.

Según ha podido conocer este medio, este viernes se formalizará el acuerdo de compraventa. «Su ejecución queda condicionada al acuerdo entre el Comité de empresa y a la obtención de las concesiones del Gobierno Vasco», apuntan.

Por lo tanto, sólo falta superar este escollo formal, habitual en este tipo de operaciones complejas, para iniciar una nueva etapa de la mano de un conglomerado extranjero que asegura carga de trabajo de forma inmediata (es fundamental que la firma opere en el sector naval) y que cubrirá un tercio de la deuda de la empresa zumaiarra, 7 de los 21 millones, tal y como adelantó este periódico.

El pasivo en origen de Balenciaga era de 28 millones, pero Cofides –la sociedad para la financiación estatal– aceptó en marzo una quita de la deuda de 15 a 8,5 millones, lo que dejo la cifra a abonar en 21,5 millones. Este paso de Cofides facilitó la llegada de ofertas de inversores, que veían más atractivo el negocio. Y, entre ellas, sobresalió la del grupo árabe, que se comprometió a cubrir un 30% de esa deuda: 7,1 millones.

Otra de las claves de la oferta árabe, que se impuso a otras presentadas, estriba en materia laboral. Y es que el mantenimiento del empleo es otra de las variables fundamentales a estudiar con detalle y, en el caso de la oferta árabe, también ha sido la más ventajosa. El consorcio se subrogará en 59 contratos laborales –incluidos 15 trabajadores mayores de 55 años– y asumirá deudas con la Seguridad Social y Geroa correspondientes a esos empleados. Se excluyen únicamente siete puestos en contratos de relevo o en edad de jubilación.

Los responsables de la firma han transmitido su intención de hacerse con la emblemática Astilleros Balenciaga con la clara intención de «crecer» y emprender un nuevo proyecto industrial, bajo el nombre de Balenciaga Shipyard, con «vocación de largo plazo». E incluso con la idea de «crecer en plantilla y formarla», según los medios consultados por este periódico.

Abu Dhabi Ports Group es un gigante del sector capitaneado por Mohamed Juma Al Shamisi, uno de los empresarios más influyentes de la región y anterior miembro del consejo de administración de Etihad Airways. Al Shamisi gestiona un ecosistema global de negocios que abarca terminales portuarias, zonas francas, logística, transporte marítimo y servicios digitales, con presencia en más de 50 países y una flota de 247 buques. Su accionista principal es ADQ, el fondo soberano de Abu Dhabi, que posee el 75,4% del capital. En el segunto trimestre de 2025, los ingresos del grupo ascendieron a 1.121 millones de euros. En su estrategia de expansión por el sur de Europa y el norte de África, la multinacional soberana de Emirato Árabes Unidos cerró en 2023 la compra del líder español en logística marítima, Noatum, por un valor cercano a los 700 millones. Esta última compañía opera en el Puerto de Pasaia.