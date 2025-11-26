Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Aviso para navegantes. José Luis Ábalos amaga con tirar de la manta solo horas antes de la vistilla en el Supremo de este jueves en ... la que el juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, decidirá si le envía a prisión. El exministro, a través de un mensaje en X, aseguró que es cierto que Pedro Sánchez, de la mano de Santos Cerdán, se reuniera con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de la coalición abertzale a su investidura en junio de 2018.

«Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió», escribió este miércoles poco después de las 11 horas el exdirigente socialista en la popular red social.

El todavía diputado, que fue el encargado de defender en el Congreso precisamente la candidatura de Sánchez en esa moción, desmiente así al propio presidente del Ejecutivo y al líder de Bildu, pues ambos han desmentido de manera categórica en los últimos días que ese encuentro tuviese lugar, tal y como ha informado 'El Español'. Ábalos se suma a la versión de Koldo, que también había confirmado la veracidad de esas informaciones sobre que el encuentro secreto en el que se basó la llegada al poder de Sánchez fue muñido por Antxon Alonso, el dueño de Servinabar (empresa clave en la trama corrupta, de la que era propietario un 45% en secreto Cerdán).

La posibilidad de que Ábalos entre en la cárcel en las próximas horas es un riesgo real, después de que la pasada semana fuera la propia Anticorrupción la que pidiera la convocatoria de la 'vistilla' para un hipotético endurecimiento de las medidas preventivas. Y es que la Fiscalía cree que el riesgo de fuga ha aumentado de manera considerable después de que haya solicitado una pena de 24 años de cárcel para el exministro para la primera de las piezas de la trama corrupta por la que será juzgado: la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama.

En Anticorrupción esperan que las duras peticiones de cárcel y la posibilidad de entrar de forma preventiva en la cárcel 'ablanden' las reticencias de José Luis Ábalos a llegar a un acuerdo con Fiscalía para confesar, similar al que alcanzó De Aldama hace un año para salir de Soto del Real. El pasado verano, elxministro anduvo cerca de tirar de la manta de la mano de Anticorrupción y del que entonces era su abogado, José Aníbal Álvarez, pero una reunión in extremis con Koldo le hizo cambiar de opinión a última hora.