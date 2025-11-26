Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Susana García Chueca interviene en el acto por el 20 aniversario de ETS en Tabakalera. F. De la Hera

La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026

La consejera de Movilidad Sostenible subraya que las obras de la variante soterrada Lugaritz-Easo avanzan con el objetivo de su puesta en servicio en el segundo semestre del año que viene

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:37

Las obras de la pasante soterrada del Topo en Donostia siguen dando pasos para que esta infraestructura que «revolucionará» el transporte ferroviario de Gipuzkoa pueda ... entrar en servicio en el segundo semestre de 2026. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha anunciado este miércoles que el Gobierno Vasco, a través de la empresa pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha culminado ya el revestimiento del hormigonado de la futura estación Centro-La Concha, que de esta forma entra en la recta final de su construcción. Esta terminal central es la última que queda por construir, ya que la estación soterrada de Benta Berri está concluida desde hace dos años y la nueva estación subterránea de Easo está acabada «a falta de los últimos remates».

