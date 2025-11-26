La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026

Las obras de la pasante soterrada del Topo en Donostia siguen dando pasos para que esta infraestructura que «revolucionará» el transporte ferroviario de Gipuzkoa pueda ... entrar en servicio en el segundo semestre de 2026. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha anunciado este miércoles que el Gobierno Vasco, a través de la empresa pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha culminado ya el revestimiento del hormigonado de la futura estación Centro-La Concha, que de esta forma entra en la recta final de su construcción. Esta terminal central es la última que queda por construir, ya que la estación soterrada de Benta Berri está concluida desde hace dos años y la nueva estación subterránea de Easo está acabada «a falta de los últimos remates».

García Chueca ha destacado la «buena marcha» de la pasante soterrada del Topo en Donostia en el acto de celebración del 20 aniversario de ETS, que ha acogido el centro cultural Tabakalera. La consejera ha indicado que se avanza en la construcción de la variante Lugaritz-Easo con el objetivo de que entre en servicio en el segundo semestre de 2026: «El avance es visible en superficie, donde estamos reduciendo a la mínima expresión la ocupación que ha sido necesaria para la ejecución de la obra, pero también en el subsuelo la actividad incesante hace que estemos más cerca del final de una obra que va a revolucionar nuestros hábitos de movilidad», ha explicado García Chueca.

En una jornada que ha tenido al histórico Topo como gran protagonista, la consejera y presidenta de ETS, Susana García Chueca, ha recordado que, desde su creación, hace ya 20 años, el ente público ha invertido 2.288 millones de euros en la mejora y consolidación del sistema ferroviario vasco, 930 de ellos en Gipuzkoa. En 2026, además de la variante Lugaritz-Easo, también entrará en servicio el nuevo trazado soterrado entre Altza y Galtazaraborda, lo que supondrá que el histórico Topo se convertirá en algo parecido a un Metro. «Esta revolución en la manera de movernos por el territorio va a permitir que el Topo funcione con frecuencias de metro y sin transbordos. Lo que hace un tiempo parecía muy lejano, porque ha sido una obra compleja, ya lo tenemos al alcance de la mano», ha asegurado la consejera.

Ha añadido que, «además, en el futuro próximo, con las cortas de Aginaga y Altzola y los desdoblamientos de vía en la costa guipuzcoana, así como con la construcción de la plataforma logísitica de Lezo-Gaintxurizketa y el intercambiador de Riberas de Loiola, que permitirá conectar a los viajeros de Euskotren y de cercanías de Renfe en un mismo punto, cerraremos el círculo necesario para que Gipuzkoa cuente con un esquema intermodal completo para la movilidad de pasajeros y mercancías en las próximas décadas».

García Chueca ha valorado que todo el dinero invertido por ETS «no se traduce solamente en la mejora y ampliación de la red de trenes y tranvías, sino que detrás de ella se esconde también un importante trabajo por regenerar espacios y devolvérselos a la ciudadanía». Dos décadas después de su creación, Euskal Trenbide Sarea gestiona y se encarga del mantenimiento de 180 kilómetros de una red ferroviaria que surca Euskadi de este a oeste con 90 estaciones.

Estación de Atotxa

García Chueca ha recordado también que ETS se encarga de buena parte de los trabajos de la llegada de la alta velocidad a Euskadi por encomienda del Gobierno central. El ente público ha ejecutado la plataforma de la 'Y' vasca en Gipuzkoa, donde «en unas semanas» finalizará la obra ferroviaria de la nueva estación de Atotxa, «la primera que estará preparada para acoger el tren de alta velocidad». En paralelo, ETS trabaja en la redacción de los proyectos de los accesos a Bilbao y el nudo de Arkaute y, antes de fin de año, iniciará las obras de la Variante Sur Ferroviaria, en Bizkaia. En total, estos trabajos realizados por encomienda han supuesto una inversión de 2.000 millones de euros que, al tratarse de infraestructuras de titularidad estatal, el Gobierno Vasco descuenta del Cupo a pagar al Gobierno Central la parte que adelanta previamente.

García Chueca ha reiterado su compromiso para agilizar «los trabajos para que el tren de alta velocidad sea un nuevo elemento de la movilidad de Euskadi y suponga tanto un cambio profundo hacia una movilidad más sostenible en trayectos hacia otras comunidades o hacia el resto de Europa, como un plus de competitividad económica».