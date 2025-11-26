La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea

La víctima de una presunta violación sufrida en el parking del Boulevard en Donostia, en octubre de 2021, trató de no contarlo a nadie durante ... más de un mes. El motivo, según ha explicado en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, es que padece ludopatía y no quería que su marido y su hija conocieran que esa tarde-noche había acudido a un casino, donde había conocido al supuesto autor de la agresión. El acusado, un varón de origen turco residente en Burdeos, ha negado los hechos. La Fiscalía solicita una pena de siete años de cárcel y la acusación particular, ocho.

Según la mujer, aquel 12 de octubre fue a un casino. Estaba jugando en una máquina junto a un conocido del local, cuando el procesado se le acercó y se puso a jugar en la máquina que ella acababa de dejar. Llegaron a interactuar cuando, con «gestos» porque el imputado «no hablaba casi castellano», «me preguntó algo de la máquina, entendí que quería apostar más alto y le di al botón». El caso es que el varón logró un premio y la tragaperras expidió el correspondiente tique.

Un rato después, en el que apenas coincidieron ya aunque él le «volvió a comentar algo», la mujer salió del casino cerca de la medianoche para ir a casa en taxi. Al llegar a la parada del Boulevard, que está a la altura de uno de los accesos al parking, vio junto al ascensor al mismo hombre del casino con un tique en la mano. «Me mostró el tique, y pensé que me pedía ayuda porque no había podido cobrarlo en el casino», ha explicado. Sin embargo, el varón le indicó «después las escaleras» y la mujer dedujo que el problema lo tenía con el tique del parking, por lo que lo siguió escaleras abajo. Al llegar a la planta subterránea, él le ofreció un chicle y, siempre con señas, le mostró los baños del aparcamiento. Creyendo que «el problema lo tenía en el baño» la mujer lo acompañó. Al entrar, según ha relatado, el hombre la encerró con pestillo, la sentó en el váter sujetándola «con fuerza» con los brazos y con una rodilla sobre ella, «y me vi con su pene en la boca». A continuación, «me dio la vuelta, me reventó el botón del pantalón, me lo bajó» y él la penetró «por la vagina». Al acabar, «se miró el pene, sonrió, hizo este gesto con el pulgar (hacia arriba) y se fue».

La mujer se vistió y se fue a casa, donde no contó nada. «Por la ludopatía, estuve a punto de perder a mi familia, a mi marido y mi hija de 33 años. Llevaba dos años de terapia, y si decía lo que me había pasado, les habría tenido que contar que fui al casino a escondidas». Por ello, calló. Esa misma semana, sintió «dolores» en su zona íntima, y un sangrado de aspecto «verdoso». Así que fue al hospital, donde le diagnosticaron que sufría gonorrea. El médico le puso en tratamiento y requirió también la presencia de su marido, dado que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Fue entonces cuando ella relató por primera vez el capitulo de la agresión sexual, por lo que el doctor la animó a denunciar. Finalmente, tras acudir a una psicóloga, el 25 de noviembre presentó una demanda en comisaría y dio una descripción del presunto agresor, al que había solido ver en el casino, ya que él ha reconocido que iba «cada semana».

Investigación de la Ertzaintza

La Ertzaintza abrió una investigación. Pidió al parking y al casino un listado de los usuarios de sus instalaciones aquella noche, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, al haber transcurrido más de un mes desde la presunta agresión sexual, no se conservaban ya las imágenes. Por tanto, la Policía vasca instó a la denunciante a seguir acudiendo al casino con la esperanza de que algún día volviera a toparse con el sospechoso. Así, el 29 de diciembre, al identificar a este hombre en el local de juego, la mujer avisó por mensaje a su marido. Este alertó a la Ertzaintza, lo que posibilitó la detención del supuesto autor de la agresión sexual. Tras cotejar con los registros del casino y el parking, los agentes comprobaron que este hombre estuvo el día de los hechos en ambos lugares y en un horario concordante con los hechos denunciados.

El hombre, por su parte, ha asegurado que aquella noche fue al casino con su chófer, quien se quedó dentro del coche en el parking. Dentro del local de juego, la mujer le habría hecho insinuaciones sexuales «para calentarme», llegándole «a tocar el pene con su cuerpo». Se sintió tan molesto, que él decidió cobrar el premio de la máquina en la que estaba jugando para abandonar el establecimiento. Siempre según su versión, la mujer le siguió «diciéndome cosas en español que no entendía» hasta dentro del aparcamiento. Ahí le esperaba su chófer, y ambos optaron por irse. Para explicar la denuncia, ha sugerido que tal vez la mujer se había sentido molesta porque «no le presté dinero para jugar» como «otras veces».