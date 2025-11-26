Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea

La mujer, que padece ludopatía, explica en el juicio que ocultó la agresión sexual más de un mes para que su familia no supiera que ese día había ido a un casino

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La víctima de una presunta violación sufrida en el parking del Boulevard en Donostia, en octubre de 2021, trató de no contarlo a nadie durante ... más de un mes. El motivo, según ha explicado en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, es que padece ludopatía y no quería que su marido y su hija conocieran que esa tarde-noche había acudido a un casino, donde había conocido al supuesto autor de la agresión. El acusado, un varón de origen turco residente en Burdeos, ha negado los hechos. La Fiscalía solicita una pena de siete años de cárcel y la acusación particular, ocho.

