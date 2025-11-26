Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero Pérez Iglesias en una comparecencia con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea en segundo plano EFE

El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

El consejero de Educación defiende en el Parlamento la aportación del Ejecutivo a la universidad frente a las críticas del equipo rector y muestra su disposición a reconducir las relaciones

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

La guerra abierta entre el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco por la financiación de la institución académica ha sumado este miércoles un ... nuevo capitulo en el Parlamento Vasco. El consejero de Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha rebatido el informe sobre las necesidades de la EHU que la universidad presentó la pasada semana y ha replicado al rector Joxerramon Bengoetxea que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades».

