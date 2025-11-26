El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

La guerra abierta entre el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco por la financiación de la institución académica ha sumado este miércoles un ... nuevo capitulo en el Parlamento Vasco. El consejero de Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha rebatido el informe sobre las necesidades de la EHU que la universidad presentó la pasada semana y ha replicado al rector Joxerramon Bengoetxea que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades».

El consejero ha comparecido a petición propia en la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación y una semana después de que el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, presentara en el Parlamento Vasco el informe de necesidades de la Universidad en el que se alerta del riesgo de «parálisis» por la insuficiencia presupuestaria. El equipo rector cifra en 192 millones de euros adicionales las inversiones «imprescindibles» que precisa la Universidad para evitar una «degradación irreversible» de sus servicios y escapar a la «parálisis». El Gobierno Vasco prevé destinar 426 millones a la EHU en 2026 entre la aportación ordinaria y otros conceptos. Una cantidad que el Ejecutivo defiende como «aportación récord» y la Universidad ve escasa.

El consejero ha rechazado una vez más que la universidad esté «infrafinanciada» y ha respondido con una batería de datos al extenso informe que presentó la pasada semana Bengoetxea y en el que a lo largo de siete capítulos -digitalización, cuidado de las personas, infraestructuras, autonomía universitaria, investigación y transferencia, internacionalización y necesidades docentes y de gestión- se detallan las necesidades más urgentes de la institución académica. Un análisis que se ha compartido con la comunidad universitaria a través varios procesos de escucha en los que ya han participado 1.100 personas.

«Está muy bien tratar de identificar necesidades preguntando a la comunidad», ha respondido a este respecto Pérez Iglesias, «pero esto no quiere decir que las políticas públicas se hagan con el mismo procedimiento, sin filtros, porque entiendo que quienes administran recursos públicos deben establecer prioridades y opciones, y tienen que tomar decisiones, y elegir es renunciar», ha remarcado.

Tras semanas de declaraciones cruzadas entre el equipo rector y Educación, Pérez Iglesias ha mostrado esta mañana su disposición para encauzar las relaciones entre ambas instituciones. En este sentido, ha asegurado esta mañana «como declaración de principios» que «es imprescindible que haya un acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco para poder desarrollar proyectos de futuro en la universidad». Aunque ha valorado que «las diferencias de opiniones son perfectamente aceptables y saludables», ha remarcado que »las posverdades no lo son, los hechos alternativos no lo son, no son aceptables. Y es muy difícil, si es que es posible, construir acuerdos basándonos en posverdades o en hechos alternativos».

Acto seguido, ha presentado a los miembros de la comisión decenas de informes y documentación con cifras que buscan desmontar la realidad sobre la EHU que el rectorado presentó hace una semana. Según este estudio, el esfuerzo inversor más importante debería realizarse en el ámbito del «cuidado de las personas». La EHU considera que necesitaría 74,4 millones para hacer frente a las «brechas retributivas» de su personal respecto al resto del sector público vasco y superar el «bloqueo en la promoción». Un escenario que no comparte el consejero, que fue rector de la EHU entre mayo de 2004 y enero de 2009. «Si no he hecho mal los cálculos hoy en la universidad ganaría 15.000 euros anuales más que aquí», ha indicado.

Pérez Iglesias ha arrancado su intervención recordando que cuando llegó al rectorado se encontró con un déficit de 30 millones de euros y un presupuesto de 300. «Aquello sí era una infrafinanciación manifiesta», ha aseverado. «Cuando yo fui rector dije que no iba a gestionar la miseria. En prácticamente un año llegamos a un acuerdo con el Gobierno Vasco, cuyas consecuencias luego fueron positivas durante bastante tiempo, porque se resolvió el problema presupuestario de la Universidad», ha explicado.

A continuación, ha recordado que la aportación del Ejecutivo vasco a la EHU supone «el 86%» del presupuesto de la Universidad, frente al 81% de la media estatal. También ha defendido que la inversión por alumno en Euskadi revela una «diferencia extraordinaria» de unos 2.000 euros en relación con el resto de comunidades autónomas.

En lo que sí ha coincidido con Bengoetxea es en que el estado de las infraestructuras de la universidad necesita inversiones urgentes y que la digitalización de le EHU «no es adecuada».