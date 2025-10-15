Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:01

Manifestaciones: Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Música: La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»

Salud: Euskadi acusa de «deslealtad» a Sanidad y le exige una revisión urgente del fondo de compensación

Sucesos: Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

Europa: La UE defiende a España y avisa a Trump que responderá si le castiga con aranceles

Pensiones: Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Política: Las Juntas Generales conmemoran en Altzo los mil años de 'Ipuskoa'

Economía: Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%

Real Sociedad: Jon Martín y Aramburu acercan a la Real al pleno de jugadores

Política: La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración falangista en Vitoria

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  3. 3 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  7. 7 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  8. 8 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  9. 9

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  10. 10

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

Publicidad

