Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

Miércoles, 15 de octubre 2025

Manifestaciones: Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Música: La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»

Salud: Euskadi acusa de «deslealtad» a Sanidad y le exige una revisión urgente del fondo de compensación

Sucesos: Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

Europa: La UE defiende a España y avisa a Trump que responderá si le castiga con aranceles

Pensiones: Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Política: Las Juntas Generales conmemoran en Altzo los mil años de 'Ipuskoa'

Economía: Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%

Real Sociedad: Jon Martín y Aramburu acercan a la Real al pleno de jugadores

Política: La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración falangista en Vitoria