El consejero de Salud y la ministra de Sanidad, durante una reunión mantenida en Madrid. rekia

Euskadi acusa de «deslealtad» a Sanidad y le exige una revisión urgente del fondo de compensación

El Departamento de Salud insta al ministerio a que «acelere el desarrollo normativo exigido por el Tribunal de Cuentas para regular con transparencia» el sistema de estos pagos

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:44

Nuevo capítulo en las desavenencias entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad a cuenta del fondo de compensación para abonar los pagos correspondientes ... a la atención que se presta a pacientes vascos en otras comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico ha acusado este miércoles de «deslealtad» al organismo que encabeza Mónica García y le ha exigido una revisión urgente del sistema después de que el País Vasco haya pagado 169 de los 312 millones a los que se elevó el Fondo de Cohesión entre 2012 y 2022, algo que el consejero Alberto Martínez considera «abusivo».

