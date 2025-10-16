Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así funciona el sistema de compensación bajo la polémica y del que Euskadi exige a Sanidad una revisión urgente

El Departamento de Salud insta al ministerio a que «acelere el desarrollo normativo exigido por el Tribunal de Cuentas para regular con transparencia» el sistema de estos pagos

Terry Basterra

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta
  1. ¿Qué es el fondo de compensación?

    Asistencia en otras regiones

Compensa los gastos sanitarios y farmacológicos que realizan los habitantes de unas comunidades en autonomías diferentes a las de su residencia. Este fondo incluye varios ... supuestos que se resumen en dos: cubrir la atención que reciben las personas que se encuentran de vacaciones o pasando temporadas en otras regiones, así como las derivaciones que realizan los propios hospitales a centros de otras comunidades con terapias y técnicas más avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  5. 5 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  6. 6 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  7. 7

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  8. 8 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  9. 9 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así funciona el sistema de compensación bajo la polémica y del que Euskadi exige a Sanidad una revisión urgente

Así funciona el sistema de compensación bajo la polémica y del que Euskadi exige a Sanidad una revisión urgente