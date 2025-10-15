Jon Martín y Aramburu acercan a la Real al pleno de jugadores

La posición y el puntaje en la clasificación distan ser los idílicos, si no más bien al contrario, pero el entrenador de la Real Sociedad ... , Sergio Francisco, se está acercando a la situación más deseada por los técnicos: tener a toda la plantilla a su disposición. Jon Martín y Jon Mikel Aramburu han sido los últimos realistas en incorporarse a los entrenamientos, lo han hecho este miércoles, tras superar el central el esguince de tobillo que le apartó del Mundial Sub-20 y tras retornar antes de tiempo el lateral de la concentración de su selección, la de Venezuela. Ya sólo quedan por recuperarse Rupérez y por retornar Oyarzabal, Remiro y Kubo. Todo llegará.

Se entiende que Aramburu, tras disputar su partido el sábado ante Argentina, campeona del mundo, y anticipar su retorno por la suspensión del amistoso contra Belice, podrá jugar como titular ante el Celta este domingo (16.15 horas) en Balaídos. A Jon Martín quizá le llega un poco pronto y si al final entra en la convocatoria, es probable que se mantenga Caleta-Car en la alineación.

Yangel, Aritz y Orri, OK

Por su parte, Yangel Herrera, Aritz Elustondo y Orri Óskarsson han vuelto a ejercitarse a pleno rendimiento y reclaman una nueva oportunidad para ese encuentro en Vigo. Lo normal es que ninguno de los tres sea titular, pero todo apunta a que estarán disponibles para el técnico, que tendrá que elegir más que nunca. El que más cerca parece de ser titular es Yangel Herrera, que suma ya dos semanas enteras de entrenamientos colectivos, aunque debe estar falto de ritmo.

Así las cosas, Sergio podrá disponer de toda su plantilla en estos encuentros tan decisivos de este nuevo 'periodo entreparones': Celta, Sevilla, Negreira, Athletic y Elche. El entrenador tendrá todas las opciones abiertas, excepto la de Iñaki Rupérez, aunque la dimensión de la lesión del lateral todavía se desconoce. Nuevos malos resultados pueden desencadenar la destitución del técnico irundarra, pero en todo caso, por lo menos de momento, tendrá a toda la plantilla a su disposición.