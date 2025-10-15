Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín golpea el esférico ante Barrene en el entrenamiento de este miércoles RS

Jon Martín y Aramburu acercan a la Real al pleno de jugadores

El central canterano y el lateral venezolano se ejercitan ya con el grupo: sólo Rupérez continúa en la enfermería y el viernes se incorporan Kubo, Oyarzabal y Remiro

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:38

La posición y el puntaje en la clasificación distan ser los idílicos, si no más bien al contrario, pero el entrenador de la Real Sociedad ... , Sergio Francisco, se está acercando a la situación más deseada por los técnicos: tener a toda la plantilla a su disposición. Jon Martín y Jon Mikel Aramburu han sido los últimos realistas en incorporarse a los entrenamientos, lo han hecho este miércoles, tras superar el central el esguince de tobillo que le apartó del Mundial Sub-20 y tras retornar antes de tiempo el lateral de la concentración de su selección, la de Venezuela. Ya sólo quedan por recuperarse Rupérez y por retornar Oyarzabal, Remiro y Kubo. Todo llegará.

