Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump por no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%

La Comisión Europea ha asegurado que defenderá a España ante las amenazas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump. «Responderemos de forma apropiada, como hacemos siempre, ... ante las medidas que se tomen contra uno o varios Estados miembros», ha afirmado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. La respuesta de Bruselas llega tan solo un día después de que el dirigente de la Casa Blanca amenazara a España con aranceles comerciales por no elevar su gasto militar hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

El enfado del líder estadounidense con España viene de largo. Sus primeras amenazas llegaron en junio de este año, en la cumbre de la OTAN en La Haya, cuando España logró un acuerdo con el secretario general de la Alianza Atlántica para no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%, a cambio de lograr ciertos objetivos de capacidades. Trump ha retomado ahora su enfrentamiento con España: primero amenazó con echar al país de la OTAN y este martes ha afirmado que cree que España «debería ser castigada». «De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente, mediante aranceles, por lo que han hecho», puntualizó.

La respuesta de la Comisión Europea -encargada de negociar las políticas comerciales de los Veintisiete- no se ha hecho esperar y ha respaldado a España. El portavoz de Comercio también ha recordado que la Ue tiene ahora un acuerdo comercial con EE UU y que «esta es la plataforma sobre la que plantear cuestiones comerciales».