El ministro de Exteriores español, José Manuel Alabres, durante su encuentro en Hangzhou con su homólogo chino, Wang Yi. EFE

Albares defiende a España desde China como un «aliado fiable» ante las críticas de Trump

El ministro de Exteriores replica a Estados Unidos tras su reunión en Hangzhou con su homólogo chino, Wang Yi

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:53

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, criticaba a España, calificándola de «irrespetuosa» por su «no elevar» su contribución a la OTAN y amenazando con aranceles ... a modo de «castigo», el Gobierno hacía gala de su acercamiento a China con la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien este miércoles se ha reunido en la ciudad de Hangzhou con su homólogo Wang Yi.

