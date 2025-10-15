Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el centro, el lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

En el centro, el lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Iñigo Royo

Las Juntas Generales conmemoran en Altzo los mil años de 'Ipuskoa'

El lehendakari preside el Pleno extraordinario para celebrar la efemérides del primer manuscrito conocido en 1025 de la palabra que da nombre a nuestro territorio

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:10

Comenta

La Iglesia de San Salvador de Olazabal, en Altzo, ha albergado esta mañana el Pleno extraordinario de las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el único ... punto del día de la conmemoración de la efeméride del descubrimiento en 1025 del primer manuscrito conocido de la palabra 'Ipuskua', origen del actual nombre del territorio.

Te puede interesar

