Las Juntas Generales conmemoran en Altzo los mil años de 'Ipuskoa'

La Iglesia de San Salvador de Olazabal, en Altzo, ha albergado esta mañana el Pleno extraordinario de las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el único ... punto del día de la conmemoración de la efeméride del descubrimiento en 1025 del primer manuscrito conocido de la palabra 'Ipuskua', origen del actual nombre del territorio.

Con un tiempo espléndido que ha ayudado a que el paseo por Altzo-Azpi haya sido de lo más agradable y con la armonía que genera el objeto del evento, ni más ni menos que la celebración de los valores comunitarios de Gipuzkoa, la reunión ha transcurrido entre la solemnidad de la ocasión y el ambiente distendido entre un elevado número de autoridades encabezado por el lehendakari, Imanol Pradales.

El alcalde de Altzo, Xabier Olano, ha ejercido de anfitrión en un encuentro que ha contado con medio centenar de alcaldes. Antes del inicio del Pleno, Olano ha hecho entrega de su bastón de mando al lehendakari que, tras recibirlo, ha saludado a las autoridades: Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa; Xabier Ezeizabarrena, presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa; Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Irma Basterra, presidenta de las Juntas Generales de Álava; Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia; Eneko Goia, alcalde de Donostia; Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra; y Joseba Asiron, alcalde de Pamplona.

A continuación ha llegado uno de los momentos más emotivos: el aurresku a cargo de dos dantzaris y un txistulari, seguido de una pieza de los clarineros de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que han tocado el himno oficial de Gipuzkoa.

Antes de dirigirse a la mesa presidencial, el lehendakari, la diputada general de Gipuzkoa, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa y el alcalde de Altzo han firmado en el Libro de Honor de las Juntas Generales del territorio.

Un guiño al euskera

El alcalde de Altzo ha repasado en euskera el contexto histórico del manuscrito hallado con el nombre 'Ipuskoa' y ha realizado un guiño al euskera, idioma cuya pervivencia ha quedado demostrada durante mil años y al que ha deseado al menos otro milenio de vida. Olano ha agradecido la masiva afluencia a la jornada y ha subrayado que «nos corresponde a los servidores públicos dar la palabra al pueblo. En este lugar donde se encontraba el monasterio de Olazabal, hoy nos reunimos una representación diversa del territorio, una representación legítima del territorio. Quiero aprovechar para dar las gracias a quienes representaís de manera transparente la diversidad de Gipuzkoa».

En un discurso también íntegramente en euskera Eider Mendoza ha señalado que «con motivo de la milenaria efeméride que celebramos juntos, estamos teniendo la oportunidad de conocer mejor nuestras raíces, sin hacer ruido, como es propio de los guipuzcoanos». «No es poco en los tiempos que corren, porque necesitamos lugares de encuentro, momentos como este para ensalzar los valores que compartimos, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras instituciones. Para dar valor a todo ello», ha añadido.

Por su parte, el presidente de las Juntas Generales del territorio ha explicado que «la oportunidad de la efeméride me parece adecuada para reflexionar sobre el modelo democrático y la identidad vasca, tanto para mirar hacia dentro y responder a los cambios que vivimos como para mirar al mundo». Tras una disertación sobre los adelantos tecnológicos y la irrupción de la Inteligencia Artificial, Ezeizabarrena ha lanzado la pregunta sobre «si en lo relativo a la identidad vale todo y sobre qué nos ayuda a ser vascos y guipuzcoanos y qué nos obstaculiza a la hora de mantener este pueblo en el futuro». Ha puesto en valor el euskera, citando a Koldo Mitxelena y su reflexión: «Creo que si el Pueblo Vasco existe hoy en conciencia de pueblo se debe, sobre todo, a la lengua. La lengua es la historia viva de un pueblo, y el euskera constituye la historia viva del pueblo vasco».

El lehendakari ha empezando su alocución reconociendo que «hoy estamos escuchando discursos profundos y emotivos». Tras agradecer la invitación ha señalado que «el día de hoy nos da una oportunidad para hacernos preguntas sobre nuestro pueblo». «Nuestra historia -ha continuado Pradales- arroja luces y sombras, pero lo que somos, se le debemos a quienes nos precedieron». El lehendakari ha defendido así que «somos fruto de una cultura y tradición política».

«Hace diez siglos no hablaban de democracia pero protegieron la igualdad y dignidad, se opusieron a 'juantxos' y abusos de poder, supieron conservar nuestra lengua, el euskera. No hablaron de competitividad pero desarrollaron una industria naval puntera. Fueron los primeros en dar la vuelta al planeta. Aprobaron leyes y ordenanzas que protegían el medio ambiente. Protegieron e hicieron valer sus leyes, normas y costumbres. Y lo hicieron reuniéndose, hablando y anteponiendo lo que les unía. Decidieron lo que eran y eran lo que decicieron. No olvidemos nuestra tradición política», ha sentenciado el jefe del Gobierno Vasco.