Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskaraz egin ahal izatea ziurtatzea, «herri-ordezkarion zeregin politikoa»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

Altzo

Osteguna, 16 urria 2025, 06:30

Comenta

Nortasunaren adierazle nagusitzat jo zuten atzo herri agintariek hizkuntza. Xabier Olano Altzoko alkateak egin zuen aipamena lehenik. 'Ipuscua' izena latinez idatzitako testuan ageri arren, dokumentuak euskal leku izen ugari ere jasotzen dituela aipatu zuen, hala nola Otsabio, Berazubia, Haralarre, Hezeiza-zabal, Ugarte, Aia, Elkano, Ezkiaga, Iturriotz, Zuaznabar, Artzadun eta Olazabal. «Adituek diotenez horrek argi eta garbi erakusten du garai hartan hemen eta inguruan bizi ziren pertsonak euskaraz hitz egiten zutela», nabarmendu zuen Olanok.

Alkatearen esanetan, «mila urte igaro eta gero euskaraz hitz egiten jarraitzen dugu eta euskal leku izenak hementxe diraute, gure inguruan, gaurko gizarte konplexuan ere. Beraz, gaur guztiok bildu izanak eta gure hizkuntza naturala euskara izateak, argi eta garbi erakusten du herri honen eta gure hizkuntzaren iraupena eta bizi-nahia. Hala bedi etorkizunean ere».

Lehendakariak, bestalde, arbasoengatik hauxe esan zuen: «Badakigu, beste herri askok ez bezala, gai izan zirela haien ama hizkuntza, euskara, eta tradizio, ohitura eta legeak iraunarazteko». Eta Euskadi eraikitzen jarraitu behar dela aipatzerakoan, beste behin «euskarak behar duen jauzia emanez», esamoldea erabili zuen. Era berean, Eider Mendoza diputatu nagusiak ere euskara indartzeko deia egin zuen eta baita hitz bera errepikatu ere: «Hizkuntzaren biziberritzean atzeraldia ekidin eta jauzia eman dezagun».

Nolanahi ere, Xabier Ezeizabarrena Batzar Nagusietako lehendakariak sakondu zuen gehien hizkuntza gaian. Identitate ezaugarrien artean, «lehenbizi, euskara» esan zuen, eta Koldo Mitxelenaren hitzak ekarri zituen gogora: «Euskal Herria gaur egun herri kontzientziarekin baldin bada, batez ere hizkuntzari zor zaio; euskara euskal herriaren historia bi zia da». Hortaz, ondare bizia den hizkuntza «biziberritzea eta euskaldunak euskaraz egin ahal izatea ziurtatzea da herri-ordezkarion zeregin politikoa XXI. mendean», ondorioztatu zuen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  2. 2 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  9. 9 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskaraz egin ahal izatea ziurtatzea, «herri-ordezkarion zeregin politikoa»

Euskaraz egin ahal izatea ziurtatzea, «herri-ordezkarion zeregin politikoa»