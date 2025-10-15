Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Unas trescientas personas se han concentrado esta tarde frente al hotel Amara Plaza de Donostia, a pocos metros de la Subdelegación del Gobierno, en una ... protesta en apoyo al pueblo palestino que ha derivado en una sentada en el Paseo de Bizkaia y un corte de tráfico que ha colapsado la entrada a San Sebatián desde Riberas de Loiola y toda la zona de Amara. La Ertzaintza ha seguido el desarrollo sin intervenir y el acto se ha disuelto pasadas las 18:45 horas sin incidentes.

La jornada de huelga y movilizaciones convocada en Euskadi en solidaridad con Palestina ha tenido en la capital guipuzcoana una de sus acciones más visibles. Convocados por Elkartasuna Palestinakerin, Ezker Iraultzailea, Emakume Aske eta Borrokariak y el Ikasle Sindikatua, los asistentes se han reunido en torno a las seis de la tarde frente al hotel Amara Plaza.

La concentración ha estado marcada por banderas palestinas y rojas, y por una nutrida presencia de jóvenes y colectivos de izquierda. El lema principal de las pancartas era «Israel desegin, harremanak eten» (Disolver Israel, romper relaciones), acompañado de cánticos como «Israel suntzitu, Palestina askatu», «Gora Palestina, erresistentzia» o «Estatu sionista, estatu terrorista». También se han escuchado proclamas dirigidas al Gobierno español y a las instituciones europeas, como «Israel hiltzailea, Europa konplizea» y «Gobierno progresista, cómplice sionista».

Sentada y caos circulatorio

Tras varios minutos de concentración estática, los manifestantes se han desplazado hacia el paseo Bizkaia, donde han protagonizado una sentada que ha bloqueado por completo el tráfico, provocando un colapso que se ha extendido hasta Riberas de Loiola y la rotonda de Pío XII, afectando a todos los accesos del barrio de Amara.

Los conductores atrapados han reaccionado con pitidos y protestas, y algunos incluso han salido de sus vehículos. Entre los gritos se ha escuchado un «¿Dónde está mi libertad?», mientras desde el grupo concentrado algunos replicaban «¡Largo de aquí, genocidas!». Uno de los manifestantes llegó a exclamar: «No nos escondemos, apoyamos a Hamás».

La Ertzaintza, que mantenía un dispositivo con dos furgones y varias patrullas, ha optado por no intervenir. A las 18.45, uno de los organizadores ha tomado la palabra para agradecer la participación y anunciar el fin del acto: «Pararemos aquí, pero seguiremos en la lucha», ha afirmado, antes del grito colectivo de «Egurra!» y aplausos que ha puesto punto final a la concentración.

Antes de disolverse, otro de los portavoces ha lamentado «la desunión de los diferentes grupos en un día como hoy. La izquierda estamos ahora como hace 50 años, fragmentada, como cuando murió Franco y a algunos nos engañaron y traicionaron».

Concentraciones durante toda la jornada

Este mediodía, miles de personas han recorrido el centro de Donostia en apoyo a Palestina en una manifestación que se enmarca dentro de la jornada de huelga y paros convocados este miércoles por diferentes sindicatos. Las movilizaciones y concentraciones se han sucedido en durante la mañana diversas localidades de Gipuzkoa para denunciar el «genocidio» de Israel en Gaza. Las manifestaciones y concentraciones organizadas por distintos sindicatos en Donostia se han desarrollado con normalidad. ELA, sindicato mayoritario en Euskadi, se ha concentrado frente a la delegación del Gobierno Vasco en la calle Andia, mientras que las demas organizaciones (LAB, CC OO, UGT o el sindicato estudiantil de la EHU) han partido desde el Boulevard.

Esta tarde, la asociación Gernika-Palestina Herri Ekimena ha llamado a la ciudadanía a participar en una cacerolada simultánea ante todos los ayuntamientos vascos a las 19:30 horas, dentro de la campaña 'Solidaridad Activa' y bajo el lema 'Compromiso con Palestina. ¡Alto al genocidio! ¡Romper con Israel, ya!'.