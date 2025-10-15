Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunos de los congregados en favor de Palestina, sentados en mitad de la calzada.

Algunos de los congregados en favor de Palestina, sentados en mitad de la calzada. Gorka Estrada

Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Las concentraciones enmarcadas en la jornada de huelga convocada por los sindicatos han tenido un gran seguimiento a lo largo de toda la jornada

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Unas trescientas personas se han concentrado esta tarde frente al hotel Amara Plaza de Donostia, a pocos metros de la Subdelegación del Gobierno, en una ... protesta en apoyo al pueblo palestino que ha derivado en una sentada en el Paseo de Bizkaia y un corte de tráfico que ha colapsado la entrada a San Sebatián desde Riberas de Loiola y toda la zona de Amara. La Ertzaintza ha seguido el desarrollo sin intervenir y el acto se ha disuelto pasadas las 18:45 horas sin incidentes.

