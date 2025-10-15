Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un alumno entra a un colegio donostiarra donde hay servicios mínimos por la huelga Estrada

Huelga en apoyo a Palestina

«He tenido que salir media hora antes de casa porque no había tren»

Transporte y educación, los sectores con más afección por la huelga y paros convocados en apoyo a Palestina

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:36

La huelga convocada para este miércoles por diferentes sindicatos se ha dejado notar desde primera hora de la mañana, especialmente en los sectores de educación ... y transporte. «He tenido que salir media hora antes de casa porque no había tren», comentaba a primera hora de esta mañana una vecina de Errenteria que se desplaza a diario a San Sebastián para ir a trabajar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

