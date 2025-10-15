La huelga convocada para este miércoles por diferentes sindicatos se ha dejado notar desde primera hora de la mañana, especialmente en los sectores de educación ... y transporte. «He tenido que salir media hora antes de casa porque no había tren», comentaba a primera hora de esta mañana una vecina de Errenteria que se desplaza a diario a San Sebastián para ir a trabajar.

En Educación, LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas en la mientras que otras centrales como CC OO, UGT, ESK, CGT, Etxaide e Hiru han llamado a un paro de tres horas por turno. Además, hay convocadas manifestaciones y concentraciones, entre ellas, una protesta estudiantil este mediodía en el Boulevard.

A las puertas de los colegios guipuzcoanos, la estampa hoy era bien distinta a la de un día habitual. El ajetreo de mochilas y carreras para llegar a tiempo a clase se ha visto reducido esta mañana en la mayoría de casos a la entrada de unos pocos alumnos. «Hay algunos cursos, como tercero y cuarto, que no tenían que venir. No han avisado porque han decidido a última hora si iban a convocarla o no», comenta María, una madre que salía de dejar a su hija en el colegio. «Son clases adaptadas. Algunos profesores han decidido no venir, pero aunque no hayan algunas clases hay comedor», indicaba.

Otro de los sectores donde más se han notado los paros es el transporte público, que durante todo el día funcionará con servicios mínimos del 30% (puedes consultar aquí los horarios de los autobuses y trenes para este miércoles). «Yo creo que no debería haber huelgas dos años después. Me he tenido que despertar media hora antes porque vivo en Errenteria y he tenido problemas para llegar a mi trabajo», ha indicado a este periódico Fátima, vecina de Errenteria tras llegar a la estación de Easo.

En el caso de Dbus, también habrá cambios en los servicios durante todo el día. Según informa el Ayuntamiento de San Sebastián, en las franjas horarias comprendidas entre las 11.00 y las 14.00 horas y las 19.00 y las 22.00 horas las líneas 21-Amara-Mutualitateak, 23-Errondo-Puio, 24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo, 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros, 29-Hego Intxaurrondo Sur, 31- Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza, 38-Trintxerpe-Altza-Molinao, 40-Gros-Antiguo-Igara, 41-Gros-Egia-Martutene, 42-Aldapa-Egia, 43-Anoeta-Igara y 46-San Antonio-Morlans quedarán sin servicio. Asimismo, durante las mencionadas franjas horarias los horarios y frecuencias del resto de las líneas se verán reducidos.

El sindicato ELA ha valorado de «muy positivo» el arranque de la huelga general en Educación y los paros parciales de los primeros paros de madrugada, con una incidencia «importante» en la industria, sobre todo, en Gipuzkoa y Bizkaia. La central sindical ha afirmado que la protesta prevista para esta jornada eleva «la exigencia a empresas y gobiernos para que corten ya todas sus relaciones con Israel».