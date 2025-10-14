Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina Se establecen servicios mínimos en Euskotren y Lurraldebus y Dbus modifica horarios y suprime doce líneas durante los paros de tres horas

El miércoles habrá servicios mínimos en Euskotren por la jornada de paro en apoyo a Palestina

L. O. Martes, 14 de octubre 2025, 14:41 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

La huelga en apoyo a Palestina convocada para este miércoles 15 de septiembre por diversos sindicatos y entidades políticas y sindicales paralizará gran parte de la Educación vasca y también afectará a otros sectores. Por eso, quienes este miércoles tengan que hacer uso del transporte público se verán afectados por modificaciones de horarios, cambios de recorrido y hasta líneas sin servicio.

En Educación, LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas mientras que otras centrales como CC OO, UGT, ESK, CGT, Etxaide e Hiru llaman a un paro de tres horas. En el caso del transporte público, los paros están convocados por cada turno. Es decir, tres horas por la mañana, tres por la tarde y tres por la noche.

Ante esta jornada de movilizaciones, el Gobierno Vasco ha establecido servicios mínimos del 30% en el transporte, mientras que en los hospitales se establece el personal de un día festivo.

Con esta orden, los usuarios de Euskotren verán reducida a una conexión por hora el servicio entre Lasarte-Oria y Hendaia. El primer tren partirá a las 06.30 horas, el siguiente a las 7.30 horas y así cada hora hasta las 22.30 horas. En la otra dirección (de Hendaia a Lasarte-Oria), los trenes partirán también cada 60 minutos desde las 06.03 horas, aunque habrá una primera conexión a las 5.33 horas. Puedes consultar todos los horarios en este enlace.

También cada hora partirán los trenes desde la estación donostiarra de Easo dirección Ermua (5.50 horas, 6.50 horas...) y se establece el mismo intervalo para las salidas desde Ermua a Donostia (6.01 horas, 7.01 horas...). Consulta el horario completo aquí.

Los usuarios de Lurraldebus también se verán afectados por los paros, con autobuses cada dos horas para la conexión entre la capital guipuzcoana y Zumaia y Ermua, por poner un ejemplo. Se pueden consultar aquí las salidas previstas para este miércoles de las diferentes líneas.

En Dbus también habrá cambios en los servicios durante todo el día. Según ha informa el Ayuntmiento de San Sebastián, en las franjas horarias comprendidas entre las 03.00 y las 06.00, las 11.00 y las 14.00 horas y las 19.00 y las 22.00 horas las líneas 21-Amara-Mutualitateak, 23-Errondo-Puio, 24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo, 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros, 29-Hego Intxaurrondo Sur, 31- Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza, 38-Trintxerpe-Altza-Molinao, 40-Gros-Antiguo-Igara, 41-Gros-Egia-Martutene, 42-Aldapa-Egia, 43-Anoeta-Igara y 46-San Antonio-Morlans quedarán sin servicio.

Asimismo, durante las mencionadas franjas horarias los horarios y frecuencias del resto de las líneas se verán reducidos. No obstante, atendiendo al seguimiento de los paros, «se podrían ofertar servicios adicionales para mejorar la frecuencia de los servicios mínimos», han indicado las mismas fuentes. Se pueden consultar los servicios de Dbus previstos para este miércoles aquí.