Los motivos de los sindicatos para mantener la huelga pese al plan de paz en Palestina Los sindicatos vascos han decidido mantener la jornada de huelga y movilizaciones convocada para este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino

Los sindicatos vascos han decidido mantener la jornada de huelga y movilizaciones convocada para este miércoles en solidaridad con el pueblo palestino, pese a la firma este martes en Egipto del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Las centrales consideran que, aunque el anuncio de la cumbre ha generado expectativas internacionales, «sigue habiendo razones para movilizarse» y recuerdan que «todavía queda mucho por hacer» para garantizar el fin de la ofensiva israelí y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino.

ELA ha convocado paros de cuatro horas por turno —de 3.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas—, mientras que LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde e Hiru han llamado a parar tres horas por turno. En el sector educativo, la movilización irá más allá: ELA, LAB y Steilas han optado por una huelga de jornada completa, con piquetes previstos en numerosos centros escolares.

ELA impulsa estos paros de manera coordinada con CIG (Galiza) e Intersindical (Catalunya), con el objetivo de exigir a los distintos gobiernos y a la Comisión Europea que rompan relaciones con el Estado de Israel, al que acusan de «genocida», además de reclamar el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo palestino y el fin de la ocupación de territorios.

Las movilizaciones se extenderán por todo el territorio vasco y navarro, con concentraciones previstas a las 11.45 horas en puntos estratégicos de las tres capitales: frente a la sede del PSE-EE en Bilbao, ante la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián y frente a la Subdelegación del Gobierno en Vitoria-Gasteiz. La convocatoria de Bilbao contará con la presencia del secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza. Además, están previstas protestas en localidades como Durango, Gernika, Eibar, Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Beasain o Errenteria.

A mediodía, los principales sindicatos han llamado también a concentraciones a las 12.30 horas. En San Sebastián, la manifestación partirá del Boulevard; en Bilbao lo hará desde la Plaza del Sagrado Corazón; y en Vitoria-Gasteiz, la cita será en la Plaza de la Virgen Blanca. Se espera que los paros tengan impacto en servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte y diversas empresas públicas y privadas.

Las protestas continuarán por la tarde

La jornada de protesta continuará por la tarde con una cacerolada simultánea a las 19.30 horas frente a todos los ayuntamientos vascos, convocada por la plataforma Gernika-Palestina Herri Ekimena dentro de la campaña 'Solidaridad Activa' y bajo el lema «Compromiso con Palestina. ¡Alto al genocidio! ¡Romper con Israel, ya!». A esta acción se sumarán las concentraciones promovidas por Palestinarekin Elkartasuna, que ha llamado a reunirse a las 17.30 horas en la Nueva Catedral de Gasteiz, a las 18.00 ante la sede del PSN en Iruñea y en la Subdelegación del Gobierno en Donostia, y a las 18.30 frente a la Delegación de Educación en Bilbao.

Esta jornada de concentraciones y caceroladas cuenta con el respaldo de un amplio abanico de partidos políticos, sindicatos y agentes sociales.

