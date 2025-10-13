Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump es recibido en Israel por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. AFP

Netanyahu a Trump: «Estoy comprometido con la paz. Juntos la conseguiremos»

El presidente de Estados Unidos podría saludar a los rehenes liberados antes de dirigirse a Egipto

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:29

Comenta

«Este es mi mayor honor. Un gran y bello día. Un nuevo comienzo». Esas son las palabras que Donald Trump ha plasmado este lunes ... en el libro de honor de Israel flanqueado por el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, y sus enviados especiales a Israel, un país en el que ha aterrizado como el héroe que siempre ha querido ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  7. 7

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Netanyahu a Trump: «Estoy comprometido con la paz. Juntos la conseguiremos»

Netanyahu a Trump: «Estoy comprometido con la paz. Juntos la conseguiremos»