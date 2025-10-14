Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en apoyo a Palestina del pasado 2 de octubre en Donostia . Lobo Altuna

Euskadi se moviliza en apoyo a Palestina: caceroladas y concentraciones en toda la comunidad

La asociación Gernika-Palestina Herri Ekimena llama a la ciudadanía a participar en una concentración simultánea a las 19:30 horas ante todos los ayuntamientos vascos

Catalina Cárdenas

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 18:58

Comenta

Euskadi se prepara para una jornada llena movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. Mañana miércoles, a lo largo de todo el día, se prevén paros, manifestaciones y caceroladas en toda la comunidad autónoma.

Durante el mediodía, los principales sindicatos vascos han convocado huelgas y concentraciones a las 12:30 horas en las tres capitales del País Vasco. En San Sebastián, la manifestación partirá del Boulevard mientras que en Bilbao lo hará desde la Plaza del Sagrado Corazón. En Vitoria-Gasteiz, la concentración comenzará en la Plaza de la Virgen Blanca. Se espera que la convocatoria afecte a servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte y diversas empresas públicas y privadas.

Por la tarde las movilizaciones continuarán con distintas convocatorias en todo el territorio. La asociación Gernika-Palestina Herri Ekimena ha llamado a la ciudadanía a participar en una cacerolada simultánea ante todos los ayuntamientos vascos a las 19:30 horas, dentro de la campaña 'Solidaridad Activa' y bajo el lema 'Compromiso con Palestina. ¡Alto al genocidio! ¡Romper con Israel, ya!'.

Además la plataforma Palestinarekin Elkartasuna también ha organizado concentraciones en las diferentes capitales vascas: a las 17:30 en la Nueva Catedral de Gasteiz, a las 18:00 ante la sede del PSN en Iruñea y en la Subdelegación del Gobierno en Donostia (Pio XII), y a las 18:30 frente a la Delegación de Educación en Bilbao.

Esta jornada de concentraciones y caceroladas cuenta con el respaldo de un amplio abanico de partidos políticos, sindicatos y agentes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  6. 6 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi se moviliza en apoyo a Palestina: caceroladas y concentraciones en toda la comunidad

Euskadi se moviliza en apoyo a Palestina: caceroladas y concentraciones en toda la comunidad