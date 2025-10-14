Euskadi se moviliza en apoyo a Palestina: caceroladas y concentraciones en toda la comunidad La asociación Gernika-Palestina Herri Ekimena llama a la ciudadanía a participar en una concentración simultánea a las 19:30 horas ante todos los ayuntamientos vascos

Euskadi se prepara para una jornada llena movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. Mañana miércoles, a lo largo de todo el día, se prevén paros, manifestaciones y caceroladas en toda la comunidad autónoma.

Durante el mediodía, los principales sindicatos vascos han convocado huelgas y concentraciones a las 12:30 horas en las tres capitales del País Vasco. En San Sebastián, la manifestación partirá del Boulevard mientras que en Bilbao lo hará desde la Plaza del Sagrado Corazón. En Vitoria-Gasteiz, la concentración comenzará en la Plaza de la Virgen Blanca. Se espera que la convocatoria afecte a servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte y diversas empresas públicas y privadas.

Por la tarde las movilizaciones continuarán con distintas convocatorias en todo el territorio. La asociación Gernika-Palestina Herri Ekimena ha llamado a la ciudadanía a participar en una cacerolada simultánea ante todos los ayuntamientos vascos a las 19:30 horas, dentro de la campaña 'Solidaridad Activa' y bajo el lema 'Compromiso con Palestina. ¡Alto al genocidio! ¡Romper con Israel, ya!'.

Además la plataforma Palestinarekin Elkartasuna también ha organizado concentraciones en las diferentes capitales vascas: a las 17:30 en la Nueva Catedral de Gasteiz, a las 18:00 ante la sede del PSN en Iruñea y en la Subdelegación del Gobierno en Donostia (Pio XII), y a las 18:30 frente a la Delegación de Educación en Bilbao.

Esta jornada de concentraciones y caceroladas cuenta con el respaldo de un amplio abanico de partidos políticos, sindicatos y agentes sociales.