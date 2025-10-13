Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles

Doce líneas de Dbus no prestarán servicio el miércoles durante las horas de paro en apoyo a Palestina y el resto verán reducido sus horarios y frecuencias debido con motivo de los paros parciales convocados en la jornada de huelga general por Palestina

Según ha informa el Ayuntmiento de San Sebastián, en las franjas horarias comprendidas entre las 03.00 y las 06.00, las 11.00 y las 14.00 horas y las 19.00 y las 22.00 horas las líneas 21-Amara-Mutualitateak, 23-Errondo-Puio, 24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo, 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros, 29-Hego Intxaurrondo Sur, 31- Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza, 38-Trintxerpe-Altza-Molinao, 40-Gros-Antiguo-Igara, 41-Gros-Egia-Martutene, 42-Aldapa-Egia, 43-Anoeta-Igara y 46-San Antonio-Morlans quedarán sin servicio.

Asimismo, durante las mencionadas franjas horarias los horarios y frecuencias del resto de las líneas se verán reducidos. No obstante, atendiendo al seguimiento de los paros, «se podrían ofertar servicios adicionales para mejorar la frecuencia de los servicios mínimos», han indicado las mismas fuentes. Se pueden consultar los servicios de Dbus previstos para este miércoles aquí.

Asimismo, el 15 de octubre se realizarán modificaciones de recorrido y paradas por la manifestación convocada con motivo de la huelga general por Palestina

